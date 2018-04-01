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職業能世襲 壽險業務員也有二代接班

發稿時間：2018/04/01 11:11

最新更新：2018/04/01 11:11

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（中央社記者田裕斌台北1日電）企業界二代接班並不稀奇，講究單兵作戰的壽險業務員二代接班的風氣也日盛，壽險業務員第二代對保險的接受度高，加上有上一代客戶的資源，在30歲前比較容易擁有自己的事業。

中國人壽表示，許多業務同仁認同公司的穩健經營，主動推介子女加入並納入旗下發展業務，並在退休後其創業成果順利交棒給子女，一則心血不白費、二則兼顧對老客戶的託付。

同時，透過業務員的世代交替，也讓保戶服務不間斷，大大提升售後滿意度，藉此機制，公司得以導入新血活化事業體，落實對保戶的長期承諾，造就保戶、業務員與公司三贏局面。

中信金控旗下的台灣人壽也相當歡迎二代接班，第二代候選人須具備在公司服務滿3年以上的年資，對公司組織運作與商品服務瞭若指掌；第二，依公司規定上完所有訓練課程，須通過考核與晉升；第三，一定要晉升到業務處經理以上的主管階才能接班，上一代只能有一階之差，才真正具有接棒實力。

台壽表示，自推出二代接班制度至今，已步上接班軌道的共有35位，性別比例男女各半，平均年齡28歲，其中更有2人已具備接班資格。

中壽瑞峰通訊處經理蕭莉婷就是成功的二代接班案例，自23歲跟隨父親腳步加入中壽，2016年成功接棒，不但承接父親原有的客戶人脈及通訊處組織，去年通訊處整體產能與團隊人數更加成長，並獲得全國通訊處A組第2名佳績。

台壽飛翊通訊處資深業務處經理陳奕云也是23歲就加入保險業，25歲晉升全台最年輕的資深業務處經理，雖然尚未正式接班，但已擁有自己的30人團隊，她說，經由媽媽的分享與傳承，業績表現與組織發展不但成績斐然，在公司更屢次拿下競賽榮耀。(編輯：趙蔚蘭)1070401

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