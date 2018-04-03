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台股基金第1季平均績效逾3% 打敗大盤

發稿時間：2018/04/03 10:57

最新更新：2018/04/03 10:57

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（中央社記者田裕斌台北3日電）台股季線收出7連紅，台股基金表現也亮眼，根據統計，第1季台股基金平均報酬率達3.02%，打敗加權股價指數2.6%的漲幅。

根據晨星(Morningstar)統計，國內投信發行的157檔台股基金，第1季平均報酬率達3.02%，其中，半數打敗加權指數漲幅；包括店頭市場、科技與大中華3大類型表現最佳，平均報酬率各有4.51%、4.39%和4.24%，都有4%以上水準。

第一金小型精選基金經理人葉信良表示，受到美國通膨預警、美中恐爆發貿易大戰影響，全球股市第1季發生多次閃崩，台股也不例外，儘管短線急跌，在企業獲利成長等基本面支撐下，指數仍反彈站回季線附近，且季線、半年線與年線等均線仍維持多頭排列，顯示中長期趨勢沒有改變。

葉信良指出，美國聯邦準備理事會(Fed)3月會議未釋出過於鷹派的言論，撫平市場對升息加速的情緒，近期美債殖利率緩步回落到2.8%之下，通膨警報暫時解除，未來干擾市場的不確定因素將集中在美中貿易戰。

葉信良分析，觀察歷史上幾次貿易戰發生年度，全球貿易量仍有7.5%至12.7%左右的成長表現，代表衝擊其實很小，研判本次在雙方相互喊話較勁後，將進入談判桌或尋求世界貿易組織(WTO)解決，最終對總體經濟的影響不致太大。（編輯：張均懋）1070403

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