台灣手機市場趨勢 三星估往中高階移動

（中央社記者江明晏台北11日電）觀察今年台灣手機市場，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮今天表示，首季銷量微幅下跌，但是銷售額有成長，市場占比往中高階移動，預估全年也將維持此趨勢。



旗艦機身價今年水漲船高，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮今天受訪表示，三星積極推廣「舊換新」方案，三星智慧館已有高達4成的高階機種用戶使用「舊換新」購機，加上分期方案，等於「一天只要一杯小7咖啡價格」，就能更換新機，有助啟動旗艦機換機潮。



李元榮透露，三星也打算5月在電信通路導入「更公平合理」的舊機鑑價機制，且相對iPhone向來比較保值，三星也將提出更好的價格，提高用戶使用舊換新方案的意願。



觀察今年台灣手機市場，李元榮表示，首季銷量微幅下跌，但是銷售額有成長，市場占比往中高階移動，新台幣5000元左右的低價機種占比更為減少。



他指出，S9系列銷售符合預期，且消費者對大容量、大螢幕較青睞，用戶購買128GB與256GB等大容量版本的用戶比重高達7成，也推升整體市場銷售額成長。



李元榮說，三星今年將持續高階S、Note系列、中階A系列、低階J系列的產品線，預料全年台灣整體手機市場會往中高階移動，若以1萬元為分水嶺，銷售量預估為5比5，銷售額則約為6比4，1萬以上占6成，1萬以下4成。（編輯：林興盟）1070411