/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黑鷹六福皇宮Zenfone 5吳宗憲
>rss

台新金改選提足7席董事 管國霖選獨董

發稿時間：2018/04/12 21:34

最新更新：2018/04/12 21:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北12日電）台新金控今年股東常會將進行董事改選，面對寶佳集團來勢洶洶，台新金決定足額提名，提出4席一般董事、3席獨立董事，前花旗銀行董事長管國霖名列獨董候選人。

寶佳11日已提出董事候選名單，包括2席一般董事及1席獨立董事，一般董事候選人包括寶佳副董事長林家宏及寶佳資產策略長吳素秋，獨立董事則提名曾任台新金風控長的林景聰。

台新金提名人選則包括一般董事的吳東亮、郭瑞嵩、吳澄清、王自展，獨立董事提名管國霖、林義夫及張敏玉。

台新金今年為了防制寶佳搶董事席次，特地修訂公司章程，將應選董事席次由9席降至7席，提高當選門檻，每席董事要穩當選，持股10%以上被視為安全水位；根據寶佳公布的持股，包括寶佳資產持有9.6%、由林家宏擔任董事長的源通投資持有2%左右，寶佳董事長林陳海個人持股也近1%，檯面上可控制持股近13%。

至於台新金公司派檯面上持股就有約20%至25%，加計徵求委託書後，外界推估可超過5成，不過持股約27%的外資也是公司派爭取支持的對象，台新金主管透露，提名管國霖競選獨董，就是看上管國霖在外資的人脈，及在消費金融的雄厚背景，對於台新金穩固經營權及衝刺業務都有相當助益。(編輯：陳永昌)1070412

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP