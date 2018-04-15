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力抗A股磁吸 顧立雄祭出多元上市方案

發稿時間：2018/04/15 14:42

最新更新：2018/04/15 15:12

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近日朝野立委紛紛關切台灣上市櫃公司轉赴中國A股上市的可能性，金管會主委顧立雄接受中央社專訪時再度信心喊話，強調從台股基本面來看，無需過度悲觀。中央社記者徐肇昌攝　107年4月15日近日朝野立委紛紛關切台灣上市櫃公司轉赴中國A股上市的可能性，金管會主委顧立雄接受中央社專訪時再度信心喊話，強調從台股基本面來看，無需過度悲觀。中央社記者徐肇昌攝　107年4月15日

金管會主委顧立雄專訪（中央社記者邱柏勝台北15日電）面對中國A股強大磁吸效應，金管會主委顧立雄信心喊話，指台股殖利率在世界名列前茅，且外資持股占台股總市值近4成，基本面仍佳；目前規劃的多元上市方案，更是力抗A股磁吸的有效武器。

今年6月起，中國A股將分批納入MSCI新興市場指數，法人指出，依據MSCI新興市場指數被動資金測算，預計初始流入資金為170至180億美元，如果全部納入，大概會達到3400億美元的水準。

中國資本市場強大的資金磁吸力，引發各界關注，近日立法院財政委員會上，朝野立委紛紛關切台灣上市櫃公司在台股下市，並轉赴中國A股上市的可能性。

顧立雄在接受中央社專訪時，再度信心喊話，強調從台股基本面來看，無須過度悲觀。

「我要來激勵一下信心」，顧立雄說，自2008年以來，中國在MSCI新興市場指數的權重一直增加，但外資在台灣持股占台股總市值的比率，也從2008年的28.98%，增加到今年2月底的39.77%，逼近4成。他表示，倘若中國在MSCI的國家權重增加，會導致外資自台股撤出，「那又要如何解釋這個現象」？

顧立雄強調，MSCI新興市場指數納入A股，最主要是影響被動型基金，「因為被動型基金是跟著指數跑。」每年2、5、8、11月，MSCI調整權重時，台股當天收盤時都會變動，而這些變動是來自被動型基金，根據金管會估算，將對台吸金新台幣143億元，僅占外資在台持股總市值14.2兆元中的1/1000，影響相當有限。

「關鍵還是在主動型基金，也就是外資是否持續看好台股」，顧立雄說，外資「利之所趨」，當然是往基本面佳的地方走，而台灣上市櫃公司今年第一季營收續創新高，且台股現金殖利率在全球名列前茅，「以這樣的基本面來看，我覺得不需要過度悲觀」。

抗拒中國磁吸，金管會也未作壁上觀，日前推出的多元上市方案，就是因應A股納入MSCI新興市場指數的武器之一。顧立雄說，MSCI納入的成分股，都以市值達480億元、甚至500億元以上的大型股為主，但台股中大型股偏少，在計算權重時顯得很吃虧，「所以我們必須努力吸引大型公司來台灣上市櫃」，而多元上市方案，就是為這些公司開一扇窗。

不過，金管會的多元上市方案，開放讓大型無獲利的公司，也能申請上市櫃，外界質疑是否能保障投資人？

對此，顧立雄強調，尚未獲利的上市櫃公司早已存在，例如文創、科技農業，或是有113家公司掛牌的生技產業，早已形成龐大的產業聚落，「這些公司的共同特色，就是上市櫃時沒有獲利，但怎沒有人來抱怨」？

顧立雄說，多元上市方案的上市櫃條件相當嚴苛。以申請上市來說，必須滿足市值達50億元、近一年營收逾50億元，且近一年營業活動現金流量為正；或者市值達60億元，近一年營收逾30億元的條件，比起文創、科技農業與生技產業只要拿到經濟部工業局、文化部，或者市場性意見書，就能申請上市櫃來說，其實更加嚴格。

「你去問問特斯拉（Tesla）現在賺到一毛錢沒有，但他的股價不得了啊」，顧立雄強調，對投資人的保障，重點在於財務資訊是否充分揭露、法令規範是否明確，以及公司治理是否健全，是否能充分讓投資人理解等，「這些如果做不好，上市櫃條件再嚴格也沒用」。

他進一步表示，台灣資本市場以中小企業居多，股票流動性差的也不少，金管會沒辦法保證所有上市櫃公司永遠都是賺錢， 「資本市場的健全性才是重點」。

顧立雄強調，中國大陸至今仍是外匯及資本管制的市場，審批制度也不透明，業者到中國投資最後還是要考慮資金運用，如果是業者在大陸有子公司，且偏重當地內需，有資金需求，他可以理解業者到中國尋求上市的原因；但如果母公司及營運重點在台灣，在台灣下市卻跑到中國上市，看不出來有這個必要。（編輯：林孟汝）1070415

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