顧立雄律師本色 快問快答送年輕人這句話

金管會主委顧立雄接受中央社專訪，首度挑戰快問快答，跟平日大家熟知的嚴肅專業形象不同，爽朗笑聲中流露對台灣、家鄉、家人的細緻真情。中央社記者徐肇昌攝 107年4月15日
金管會主委顧立雄專訪（中央社記者邱柏勝台北15日電）金管會主委顧立雄擔任過立委，也曾基於使命感出任黨產會主委，人生大轉彎卻不忘初任律師時的熱情，他將「對自己的生命要勇於負責」這句話，分享給現在年輕人。
顧立雄接受中央社專訪，首度挑戰快問快答，跟平日大家熟知的嚴肅專業形象不同，爽朗笑聲中流露對台灣、家鄉、家人的細緻真情。
談及最喜歡的地方，他不假思索回應是「基隆」，原因在於基隆是他的家鄉；而人生中最快樂的事，則是與家人團聚在一起，顯然私底下的他，非常重視家庭生活。
談及與夫人、經濟部常務次長王美花之間的互動，顧立雄顯得相當害羞。記者問他情人節如何過、送什麼禮物，他說沒有特別挑日子送禮，平常只要想到都可以送，但說完後卻補上一句「這樣的回答還蠻安全的吧」，似乎怕一不小心回答不得體，可能惹「太座」不開心，但這更彰顯出他是一個尊重妻子的好先生。
被問到最喜歡的台灣小吃，顧立雄立即說出「麵線羹」，而這也是基隆的「定番（必吃）」小吃，足見他對家鄉事物的喜愛；討厭吃任何煮得不好吃的食物外，他也和很多小朋友一樣，討厭紅蘿蔔的味道。
顧立雄去年9月接下金管會主委一職，掌管全國金融相關事務，平時隨身帶的金融工具卻相當單純，他只有3張信用卡，沒有金融卡，偶爾使用現金，但相當跟得上行動支付時代，平常也會使用Apple Pay。
當律師時，顧立雄經歷過大大小小的法院攻防戰，自認自己是個不錯的律師，但在投資股票上，卻似乎不是那麼在行，記者問及第一支買的股票是賺是賠，他笑說「有買了之後變成壁紙的」。
個性直來直往的顧立雄，曾在擔任不當黨產處理委員會主委第一天的記者會上，直接嗆爆發問的記者，原因在於他的律師性格，難以容忍沒有sense的問題，「我最討厭記者問的，當然是會讓我有三條線的問題」。
當記者問及他被徵詢出任金管會主委的第一個念頭，他笑答：「你給我裝孝維！」對他而言，金管會主委這個位置，是他人生中太大的意外，但也因為這個職位，讓他找回初任律師時的熱情。
25歲就考上律師的顧立雄，坦言自己的律師生涯非常豐富，後來擔任民進黨不分區立委進入司法法制委員會，由於是自己擅長的領域，因此也算游刃有餘；出任黨產會主委，則是基於對台灣特殊歷史的使命感，現在擔任金管會主委，對他而言有著不同的成就感。
今年滿60歲的顧立雄，至今仍充滿對工作的熱情，也有高昂的求知慾。對現今的年輕人，他想說的是：「對自己的生命，要勇於負責。」一如他在不同的人生階段與工作崗位上，依舊努力扮演好自己的角色。（編輯：林孟汝）1070415
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