興達海基公司動土 離岸風電邁大步

（中央社記者程啟峰高雄15日電）中鋼投資的興達海洋基礎公司廠房今天動土，明年底完工，民國109年起投產，年產量50、60座套筒式水下基礎，這是全國第1個離岸發電產線廠房，為離岸風力發電政策邁出一大步。



動土典禮中午在興達港舉行，興港海基公司董事長程慶鐘現場並與台船公司董事長鄭文隆等11離岸家風電供應鏈業者代表簽約結盟，經濟部長沈榮津、高市長陳菊、高市議長康裕成、中鋼董事長翁朝棟及多名立委及市議員等人到場見證。



沈榮津致詞表示，新政府再生能源政策中，離岸風電機組所需約700座，每座主機需配一台水下基礎底座，高市府及中鋼攜手展現超高效率，水下基礎廠房趕在台北港廠房之先動土，明年底完工，109年投產，令人敬佩。



陳菊說，離岸風電水下基礎廠房的動土是引領國家發展離岸風電產業的重要開端，肩負離岸風機水下基礎主要供應者，期盼廠房明年底如期完工，帶動離岸風機相關上、下游供應鏈進駐高雄，落實技術自主化及繁榮地方，並增加在地就業機會。市府願與中央配合，共同推動離岸風電產業發展。



翁朝棟指出，中鋼董事會3月底通過投資新台幣34.21億元成立興達海基公司，成為離岸風電產業水下基礎主要供應商後，4月11日取得高市府核發的建築執照，率全國離岸風電產線之先動土，興港海基公司結盟的11家廠商中有7家來自在地，展現落實離岸風電產業在地化的決心及努力。



興達海基公司占地約27公頃，位於行政院核定的高雄興達港「高雄海洋科技產業創新專區」中的「海洋工程區」，廠房設計為綠建築，外觀兼具現代化海洋風。（編輯：梁君棣）1070415