群創今年起不辦法說 但會公開財務資料

（中央社記者潘智義台北16日電）面板大廠群創光電日前宣布，今年起不舉辦線上法人說明會，但仍會提供書面資料給法人、媒體。今天面板股走弱，群創盤中來到新台幣12元，下跌4.38%，跌幅最大。



除群創之外，友達光電盤中來到13.05元，下跌2.24%。華映來到1.95元，下跌0.51%。彩晶來到8.77元，下跌3.09%。



群創光電表示，雖然今年起不舉行線上法人說明會，但仍會依規定公開財務資料，並提供書面資料給法人、媒體，除了公布財務數據，也會對未來產業展望提出說明，只是沒有法說會的形式而已，一定做到財務資訊公開透明。



不過，另一面板大廠友達仍將在4月26日舉行線上法人說明會，華映、彩晶則是在多年前早已不舉行法說會。



群創光電公布2017年第4季稅後淨利為新台幣43億元，基本每股盈餘為0.43元。全年稅後淨利370億元。每股盈餘3.72元，創近10年來獲利新高。



群創統計，2017年第4季合併營收為791億元，營業毛利112億元，營業毛利率14.1%，營業利益為57億元，營業利益率7.2%，稅後淨利為43億元，稅後淨利率5.4%，稅前折舊攤提淨利率（EBITDA）為18%。



友達光電公布2017全年歸屬母公司淨利323.6億元，創10年新高，且連續5年獲利，基本每股盈餘3.36元。



友達前次法說會指出，2017年第4季雖然面板價格持續下滑，單季營收較第3季減少7.7%，但獲利表現仍然相當不錯，單季營業淨利達57.0億元，歸屬母公司淨利42.0億元。累計2017年全年營收較2016年增加3.6%，營業淨利達391.4億元，較2016年成長超過兩倍；歸屬母公司淨利323.6億元，年增逾3倍，獲利創下10年以來新高。（編輯：蘇志宗）1070416