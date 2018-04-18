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台股10900點得而復失 短線恐仍震盪

發稿時間：2018/04/18 10:52

最新更新：2018/04/18 11:14

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台股18日在美股強漲帶動下止跌回穩，指數一度上漲107點。中央社記者董俊志攝　107年4月18日台股18日在美股強漲帶動下止跌回穩，指數一度上漲107點。中央社記者董俊志攝　107年4月18日

（中央社記者韋樞台北18日電）受惠美股財報亮麗，道瓊和那斯達克指數收盤大漲。台股連2跌後今天盤中大漲百點站回10900點後漲幅收斂。法人表示，國內外多空因素夾雜，台股在半年線有撐，但短線恐仍震盪。

今晨收盤的美股續受企業公布財報利多激勵，尤其是網飛（Netflix）財報點燃科技股漲勢，華爾街股市今天收高，道瓊工業指數大漲213.59點。網飛大漲超過9%；科技股那斯達克指數大漲124.81點或1.74%，收7281.10點。

台股受惠美企業財報佳和美股大漲，在光學和半導體等電子股帶動下開高走高，盤中一度大漲107點，重回10900點之上，努力攻克季線約10910點位置，但隨後漲幅收斂，10900點再度失守。

包括台積電溫和上漲1.47%，盤中最高241.5元；大立光開低後黑翻紅，最高上漲1.26%，來到3625元；聯發科開高走高帶量一路逼近漲停374元，鴻海開高後翻黑，最低下跌1.62%。

統一證券表示，17日台股帶量下殺144點，一舉跌破月線與季線，成交量能亦放大至1500億元以上，為4月初以來最大量，短線上偏空，但指數已接近半年線約10789點位置，為短期內的強力支撐、不易跌破。

統一證券指出，美國雖然企業財報佳、加上新台幣貶值有利出口，但中國將於今天舉行軍演，台積電19日舉辦法說，市場擔心挖礦晶片是否會受比特幣利空因素影響，再加上中興通訊事件及台股技術面偏空，預期指數近日將呈震盪整理走勢。（編輯：黃國倫）1070418

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