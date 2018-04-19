本票制度修正待納司法意見 立院擇期再審

（中央社記者范正祥台北19日電）為防止本票裁定制度遭不當使用，多位立委提案修正保險法和票據法，限縮以委託金融機構為擔當付款人的本票為限，立法院財政委員會今天審查時，考量尚待納入司法部門意見，決定擇期再審。



財政委員會協商決定另擇期繼續審查後，隨即也通過中國國民黨立委曾銘宗、賴士葆及民主進步黨立委江永昌、施義芳連署臨時提案：建請金管會針對如何遏止透過本票當作暴力討債等工具，作一專案報告，並在一個月內送交財政委員會。



包括曾銘宗和民進黨立委蔡易餘、黃偉哲及中國國民黨立委王惠美等人都領銜提案擬具保險法和票據法相關條文修正草案。



提案人之一蔡易餘在提案說明指出，依現行規定，當債權人手上持有欠款人開立的本票，只要經過法院裁定，就可以進行強制執行借款人的財產。



他說，本票制度在台灣已長達五十年以上，有其便利性及運用上的需求。但因本票票據，在便利商店或書局就可以買得到，不需要在金融機關辦理申請，票據上只要蓋有開票人的用印，就發生效力，向法院申請裁定後，就可以強制執行。



蔡易餘指出，本票制度被很多惡意的第三人濫用，譬如盜刻印章，蓋在本票上，使得被盜用者事後忙於訴訟證明債主不存在的困境。本票強制執行衍生的案例非常多，本票的便利性已經遭到地下錢莊或詐騙集團濫用，所以提出修正。



對於立委主張修法限縮以委託金融機構為擔當付款人的本票為限，列席財政委員會的金管會主委顧立雄認為，用意良善，但本票制度在商業上使用已行之多年，對工商籌資確有助益。為符債權行使的平等原則，建議在本票類型方面不予限縮，而以參考民事訴訟法支付命令的修正，於本票裁定程序增訂債權人的的釋明義務。



顧立雄說，金管會也有擬版本，但因涉及司法院和法務部，希望能夠再給一些時間溝通修法方向。



包括賴士葆和蔡易餘等立委贊成再給一些時間，讓金管會與司法部門就此案進行討論，委員會不急著通過。最後，協商決定另擇期繼續審查，臨時提案照案通過。



曾銘宗會後接受中央社記者訪問時表示，本票制度在工商業有很多使用，但現階段每年有許多件被做為暴力討債工具，衍生很多重大後遺症。再給金管會一些時間去洽相關機關意見，之後到財政委員會專案報告，再決定怎麼審查法案。（編輯：楊凱翔）1070419