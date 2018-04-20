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中國搶占資通訊科技產業供應鏈 美示警

發稿時間：2018/04/20 09:35

最新更新：2018/04/20 09:35

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（中央社記者鄭崇生華盛頓19日專電）美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」今天警告，中國官方主導經濟間諜活動，尤其針對資通訊產業、企圖搶占領先地位，會讓美國及自身相關產業變得脆弱。

美中經濟及安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）今天公布報告，認為中國在全球資通訊科技（Information and Communication Technology, ICT）供應鏈扮演的角色，對美國國家安全及自身企業造成嚴重挑戰。

報告明確指出，中國不是、也不會在短時間內成為美國盟友，而中方一再涉嫌竊取與濫用智慧財產權，以國家主導的力量從事經濟間諜活動，包括華為、中興通訊及聯想三家中資企業都遭點名。

報告指出，建立中國自己的ICT龍頭企業，有利於中國政府自身，也是北京的戰略目標，而中國更以官方力量優先支持發展自身企業，更在市場准入上設置條件、獲取外資企業的智慧財產權與技術，讓美國國防與經濟安全面臨風險。

美國總統川普政府已明確鎖定「中國製造2025」，商務部日前才對中興通訊下重手，頒布禁止出口與貿易的禁令長達7年，中興通訊是中國5G設備及智慧手機的生產商，許多產品使用美國晶片與零組件，而商務部的禁令，形同切斷中興通訊的供應鏈命脈。

儘管美國在ICT產品的研發領域，仍具全球領先的龍頭地位，然而，這份報告仍建議，美國應就ICT供應鏈的穩定與透明度制定相關法律，進行全面風險管理。（編輯：屈享平）1070420

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