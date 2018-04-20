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台積電晶圓代工市占率去年56% 連8年成長

發稿時間：2018/04/20 12:49

最新更新：2018/04/20 12:49

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（中央社記者張建中新竹20日電）台積電在晶圓代工的市占率連續8年成長，去年市占率達56%水準。

台積電年報出爐，董事長張忠謀在致股東報告書中表示，民國106年是台積電穩健成長的一年，營收、淨利與每股盈餘都再締新猷。

張忠謀指出，領先的技術、卓越的製造，及對於研發及產能投資的持續承諾，讓台積電能夠在行動裝置、高效能運算、物聯網與車用半導體領域掌握商機。

張忠謀表示，台積電在先進半導體製程各項技術上持續精進，為未來幾年的發展奠定了良好的基礎，並建置強勁的動能。

「成為大家的代工廠」是台積電策略的核心，張忠謀指出，透過技術與服務的擴展，台積電打造一個開放平台，歡迎所有半導體產業的創新者能夠實現創新，並將產品快速量產上市。

張忠謀表示，台積電通過全面的技術組合，與龐大且有彈性的產能，滿足日益增長的技術特定要求，建立一個廣泛的網絡，捕捉半導體產業中日新月異的產品創新浪潮。

張忠謀指出，台積電106年看到運算應用在雲端及裝置端持續擴張；具備豐富功能的主要行動產品採用先進製程；更安全、更聰明且更環保的汽車驅動了車用半導體的強勁需求；無所不在的連結環境已就緒，成就物聯網令人興奮的成長。

人工智慧預期將被嵌入到以上所有的應用中，張忠謀表示，作為「大家的代工廠」，台積電能參與產業中這些正在成長的領域，並擴大在專業積體電路製造服務領域的市占率，去年市占率達56%，連續8年成長。（編輯：蘇志宗）1070420

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