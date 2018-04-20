深澳電廠蓋不蓋 賴揆：非只影響1%備用容量率

（中央社記者林孟汝、侯姿瑩、廖禹揚台北20日電）行政院長賴清德今天再度召集經濟部所屬相關單位，檢視電力供應狀況。賴揆並指示，深澳電廠有助解決北部電力失衡，不是影響1%備用容量率的問題，要相關單位加強溝通。



賴清德從去年上任後持續關心，產業缺水、缺電、缺地、缺才、缺工等「五缺」問題，尤其夏季用電高峰將來臨，賴揆19日與民主進步黨籍立委便當會，討論能源轉型後，今天上午更臨時召開能源會議。



行政院高層表示，會議由賴清德聽取經濟部所屬相關單位提出的分析報告，並與政務委員討論意見。經濟部官員表示，今天會議參與人員包括經濟部長沈榮津、能源局及台電公司等，主要討論整體能源轉型計畫，包括深澳電廠及核二議題。



能源局長林全能會後在其他活動接受中央社記者訪問表示，上午的會議主要是檢視目前電力供應的情況，以及「深澳發電廠更新擴建計畫」的因應處理方式。



林全能指出，北部電力供應與需求存在很大的差異，如去年台北市及新北市電力供應為208億度電，但整體需求有370億度電，相差了100多億度電。



林全能說，雖然過去因南電、中電往北配送，北部沒有發生停電情形，但不能永遠維持這樣的情況。面對區域電力失衡，一定要有新的電廠，而且這個新電廠必須空污排放量很低、接近燃氣電廠，因此需要建置深澳電廠，今天也再度重新檢視。



他轉述，賴清德於會中指示，這不是影響1%備用容量率的問題，而是整個區域電力失衡的問題，必須趕快彌補，否則無法因應北部企業投資的需求，並要求相關單位加強對外溝通，努力說清楚。



此外，有關能源議題，立法院規劃5月4日邀賴清德到立法院專案報告能源政策。（編輯：林孟汝）1070420