3月外銷訂單由黑翻紅 Q1累計創歷年新高

（中央社記者廖禹揚台北20日電）經濟部統計處今天公布3月外銷訂單金額423.8億美元，年增3.1%，止跌回升恢復正成長，第一季累計年增6.4%，主要受傳統貨品及電子產品帶動，資訊通信產品及光學產品表現較疲弱。



3月外銷訂單金額創歷年同月新高，第一季累計1179億美元也創下歷年同季新高，因去年3月外銷訂單各業別多呈兩位數成長，統計處原先預估今年3月會呈現負成長，但結果超乎預期，統計處長林麗貞表示，主要受傳統貨品表現亮麗，以及電子產品接單暢旺帶動。



傳統貨品中，基本金屬、塑橡膠製品及化學品呈兩位數成長，分別年增16.6%、12.5%及10%，表現亮眼；電子產品雖受手機需求減緩影響，但受加密貨幣採礦、高效能運算、車用電子等新興應用需求強勁帶動，年增5.6%。



資訊通信業3月接單年減5%，已經連2個月負成長，林麗貞說，主要是受到手機及筆電需求減緩影響，可能受到換機潮期間拉長、市場出現飽和趨勢影響；光學器材部分則仍受到大尺寸面板需求疲弱、價格續跌影響，年減13.3%，同樣也是連續2個月負成長。



林麗貞表示，上半年本來就是資訊通信產品接單淡季，加上面板部分過去曾有連續4年價格下跌狀況，若中國大陸產能開出，可能會造成一些衝擊，目前廠商大多表示有因應對策，但資訊通信產品及光學產品仍是未來需特別注意的項目。



因此，林麗貞說，雖然傳統貨品在整體外銷訂單占比只有22%，但若要持續呈現正成長，可能還是必須要看傳統貨品是否有明顯大幅成長。



展望未來，受查廠商以訂單金額計算的動向指數為48.4，預期4月整體外銷訂單金額將較3月減少，統計處預估約在375億至385億美元左右，年增5.3%至8.1%。（編輯：林淑媛）1070420