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金融監理沙盒4月底上路 外界躍躍欲試

發稿時間：2018/04/26 10:07

最新更新：2018/04/26 10:07

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（中央社記者蔡怡杼台北26日電）因應金融科技專法4月底實施，金融監督管理委員會本週將預告發布3項子法。同時，金管會也表示，外界對於金融監理沙盒機制有著高度興趣，來電探詢的業者很多。

金融科技專法「金融科技發展與創新實驗條例」已於今年1月底經總統公布，預計今年4月底前實施，配合專法的實施，金管會研擬3部子法，並於3月9日依行政程序對外預告，預告期間已於4月9日屆滿。

金管會先前預告的3部子法為「金融科技創新實驗管理辦法」、「金融科技創新實驗審查會議及評估會議運作辦法」及「金融科技創新實驗民事爭議處理收費辦法」。

預告期間，外界對於金融科技子法共提出4點意見，且意見主要集中在「金融科技創新實驗管理辦法」。

首先，外界擔憂辦法要求申請人完整評估「潛在、間接及連鎖反應之風險」，但風險的定義可能言人人殊，申請人將無所適從；尤其在審查會上，各審查委員「一人一把號，各吹各個調」，勢將難有一致的審查標準，期待可以解釋函明確定義。

另外，券商公會則表示，草案條文的「曝險金額1億元」，或「對單一參與者金融商品或服務以25萬元為限」，一體適用於新創事業與大型金融機構，恐不符合大型金融機構的需要，就證券商業務屬性而言，現行草案限額過低，證券商於實驗時很容易就達限額。

對於外界意見，金管會表示，會納入參考，預計本週將對外預告發布3項子法，且外界對於我國金融監理沙盒機制表達高度興趣，包含金融業、科技業以及新創公司都曾致電金管會洽詢相關問題。（編輯：林沂鋒）1070426

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