/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐八百壯士麻疹疫苗新光金
>rss

超商涼麵漲價逾6% 統一超：升級革新

發稿時間：2018/04/26 22:55

最新更新：2018/04/26 22:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳政偉台北26日電）台灣外食人口多，超商是消費者頻繁購買即食商品的通路。有民眾發現，統一超商真飽涼麵系列又喊漲，漲幅逾6%。統一超商證實，是因為升級革新且加大份量，才調漲3元。

天氣漸熱，清淡鮮食的消費旺季到來，有民眾發現，統一超商7-ELEVEN的真飽系列涼麵的建議售價從原先新台幣49元變成52元，並在網路上分享，引起許多消費者討論。真飽系列涼麵若確定調漲3元，則漲幅達6.12%。

對此，統一超商證實，5月8日後，真飽系列涼麵確定多3元。不過，統一超商解釋，是因為真飽涼麵的麵體及醬汁革新，同時也加大份量，因此調整價格。目前仍是49元，為新品上市的嚐鮮價。

另外，還有日本蕎麥風味麵，5月8日也將從原本的49元漲至52元，統一超商也說，蕎麥風味麵是由於麵體革新才會調整價格。

超商涼麵變貴，民眾就列出歷年調整的價格變化「從35元開始漲至38元、42元、45元、49元一路到52元」，引發民眾對物價調漲的討論。

超商涼麵價漲，引起消費者關注，顯示民眾對外食需求高，商機龐大。看好民眾對即食餐飲的需求，超商通路業者全家便利商店，之前結盟韓國店數規模最大炸雞品牌bb.q CHICKEN，開設韓式炸雞複合店，成超商通路的一大創舉。

全家便利商店綜合企劃本部本部長王瑞峰表示，看好座位經濟，靈活運用全台店鋪加總共5萬個座位，期望發揮加值效益，第2間韓式炸雞複合店也將開幕。

王瑞峰說，據內部統計，首間韓式炸雞複合店帶動來客數成長1成，單店業績更成長5成，凸顯韓式炸雞複合店策略奏效，成功開拓新商機。

王瑞峰強調，全家韓式炸雞複合店展開第二階段開店，之後將在中部、南部各自選擇交通幹道型、住宅型等商圈測試。（編輯：楊凱翔）1070426

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
反軍人年改抗議爆衝突
反軍人年改抗議爆衝突
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP