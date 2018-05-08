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林口電廠汞排放量 台電：當時符合美國標準

發稿時間：2018/05/08 20:18

最新更新：2018/05/08 20:18

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（中央社記者陳政偉台北8日電）針對新北市環保局所指，近期林口電廠部分排放管道的重金屬汞排放量超過美國標準近2倍。台電回應，當時是進行不同煤質燃燒的環保測試，僅為美國燃煤電廠排放標準的一半。

深澳燃煤電廠近日受到各界關注，新北市環保局今天公布近期林口電廠重金屬含量檢測結果，指出被台電作為燃煤電廠樣板的林口電廠，部分排放管道的重金屬汞排放量超過美國標準近2倍。

台電對此特地發布新聞稿表示，平時運轉燃煤都會進行最佳調配，對於新北市環保局拿1筆特殊運轉狀況的資料，就對外宣稱林口電廠汞排放超標美國2倍，如此以偏概全的做法，台電深感不解並表示遺憾。

針對新北環保局指「林口電廠汞超標美國2倍」，台電說，這是刻意曲解與誤導，是106年7月到8月間，提供給新北市政府的煙氣汞排放共有4筆資料。

台電解釋，林口電廠汞排放不但遠低於國內的排放標準，這4筆數據也都符合當時美國既有的燃煤電廠汞排放標準。

台電表示，新北市環保局今天揭露的資料數據，與台電提供給環保局的檢測報告中的其中一筆完全一樣，台電願意向社會大眾說清楚，更無環保局所謂「自打嘴巴」的問題。

台電說明，若以更嚴格的美國最新的燃煤電廠標準來看，林口電廠去年4筆汞檢測資料當中3筆也都是合格的，未來不管深澳電廠或是林口電廠也都會力求符合標準。

至於新北市府環保局所指，有個排放管道測值數值為2.61*10-6 g/度，超出美國標準（1.36*10-6 g/度）。

對此，台電解釋，這數據應是4筆資料當中比較高的數據，而那項資料是106年5月26日的排放數值，當時1號機進行不同煤質燃燒的環保測試，並已事先通知環保局。

台電強調，數據是配合測試的需求而刻意選用不同成分的煤，導致汞排放數值較高，但數據仍僅為美國汞暨有毒氣體排放標準（MATS）的既有機組排放標準（5.9*10-6 g/度）的一半。（編輯：張良知）1070508

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