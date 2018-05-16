強化建物耐震性能 經濟部增修高強度鋼筋標準

（中央社記者陳政偉台北16日電）經濟部標準檢驗局表示，國內建築物9成為鋼筋混凝土構造，品質攸關建築物耐震性能，為降低地震造成建築結構損壞及人員傷亡，修訂CNS 560「鋼筋混凝土用鋼筋」國家標準。



台灣地處地震帶，每年有感地震可達數百次。標準檢驗局指出，在比較先進國家國際標準後，參採美國材料試驗協會(ASTM)標準，修訂CNS 560「鋼筋混凝土用鋼筋」國家標準，增列SD 550W及SD 690高強度鋼筋，分別可承受550 MPa及690 MPa的應力，大幅增加災變時抗震能力，預期將廣泛應用於高樓層建築、縮小構件斷面尺寸、增加建築抗震能力等。



標準檢驗局表示，這次修訂公布CNS 560「鋼筋混凝土用鋼筋」國家標準，有四項重點。首先，是要增列高強度鋼筋。



標準檢驗局解釋，以往因鋼筋強度限制，鋼筋混凝土（RC）構造主要用在20樓層以下建築物，但隨著高強度鋼筋產製技術提升，逐漸可應用於高樓層建築，例如國外就有59層RC大樓案例。



再來，對提高鋼筋伸長率而言，增列高強度鋼筋，使鋼筋更具韌性，更能吸收地震能量而不易斷裂。



藉由修訂標準，提高鋼筋可銲接性，可避免鋼筋因銲接高溫於冷卻後脆化，可銲接鋼筋主要應用在鋼骨鋼筋混凝土（SRC）結構中鋼筋與鋼構的銲接接合等。



另一項重點是判別熱處理鋼筋（又稱水淬鋼筋），熱處理鋼筋品質不穩定，無法確保耐震性，CNS 560在103年已廢除熱處理鋼筋，為避免劣質鋼筋流入市場，可依「熱處理鋼筋判定方法」判別。（編輯：楊玫寧）1070516