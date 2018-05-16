國發會產業人才報告出爐 4產業人才不足

（中央社記者潘姿羽台北16日電）國發會最新產業人才供需調查報告出爐，結果顯示，台灣22項重點產業中，智慧紡織、無形資產評價、生物農藥、農業機械等4產業多數廠商認為當前已出現「人才不足」的情形。



進一步觀察這些產業所缺人才的類型，智慧紡織產業招募困難的人才職類主要是中高階管理人員、產品研發人員、染整開發人員；無形資產評價則缺乏無形資產評價師人才；生物農藥業欠缺製造、研發、銷售、法規人員；農業機械同樣缺乏製造人員與研發人員。



部分產業面臨人才招募困難的問題，但也有不少產業情勢較樂觀，報告調查結果顯示，雜糧栽培、期貨等產業多數廠商認為「人才充裕」，而國防航太、國防船艦、航空、離岸風力發電、IC設計、面板、雲端服務、健康福祉、資料服務、電視內容、銀行、證券、投信投顧等13個產業，認為「人才供需均衡」。



不過也有些產業廠商看法較分歧，如通訊暨物聯網裝置與設備、保險等產業，認為「人才供需均衡」與「人才不足」所占比率大致相同。



金融產業對於金融科技人才的當前供需狀況也有同樣情形，有高達90%的銀行業者認為，當前的金融科技人才供需均衡，但也有超過半數的證券、投信投顧及保險等業者，均認為金融科技面臨人才不足的困境。



國發會每年都會進行各重點產業人才供需狀況的調查，彙整並掌握各產業當前人才供需狀況、人才需求、所需的人才職類及條件、是否具招募困難及海外攬才需求後，不只有助於了解產業人力供需趨勢及面臨問題，也可做為相關部會研擬培育、留用及延攬等人力資源對策的參考，有效強化產業所需人才。（編輯：林孟汝）1070516