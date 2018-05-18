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台股520前平盤整理 電子股獨弱

發稿時間：2018/05/18 14:09

最新更新：2018/05/18 14:09

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）今天是520前最後交易日，台股雖一度挑戰10900點大關，縱然傳產、金融力爭上游，但電子股獨弱，指數在平盤附近整理，週線收小黑。

加權股價指數終場下跌2.97點、跌幅0.03%、收在10830.84點、成交值新台幣1258.91億元，台積電跌幅1.32%，股王大立光勁揚2.3%，被動元件恢復漲勢、矽晶圓上攻無力，電子股強弱分歧，520前最後交易日指數陷入盤整。

分析師表示，雖然電子股表現欠佳，但塑化、紡織、食品龍頭表現凸出，金融股也在金控股、壽險股的帶動下續創新高，讓指數得以守在10日線10800點之上，不過由於月線10699點下彎，短線賣壓仍在，須待補足量能後才有突破契機。

法人指出，外資近期對台股態度有轉趨保守的跡象，昨天大減台指期多單約5500口，未平倉淨多單部位降至3.7萬口左右，加上在現貨市場短線又轉賣超，若美元指數續強，外資賣超壓力恐怕仍將是未來指數上攻需要面對的難關。

分析師指出，在上市櫃公司第1季財報公布完畢後，下一步將關注5、6月營收表現及股東常會中釋出訊息，市場預期美國聯邦準備理事會(FED)即將在6月升息，市場資金流向也是影響後市走向的關鍵。（編輯：黃國倫）1070518

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