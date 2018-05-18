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白木屋一週內停業 董座：虧損近5億真的撐不下去了

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新台幣連4貶續創一週新低 30元大關更近了

發稿時間：2018/05/18 17:55

最新更新：2018/05/18 18:21

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（中央社記者邱柏勝台北18日電）國際美元續強，但外資在匯市買賣互見，今天新台幣維持緩貶，以29.912元兌1美元作收，微貶0.6分，匯價連4貶並續創逾一週新低，台北與元太外匯經紀公司總成交量9.07億美元。

累計本週新台幣共貶值1.39角，貶幅0.46%，距離30元大關又更近一步。

外匯交易員表示，美元依舊強勢，新台幣緩貶格局未變，但來到29.9元時有非常強的支撐力道，因此新台幣要立即貶破30元沒那麼容易。「新台幣強那麼久了，近期好不容易貶至今年低點，出口商終於有機會賣美元，要等到將這些賣壓消化的差不多，新台幣才會再往下走」。

此外，外匯交易員說，5月9日新台幣重貶1.45角至29.928元，來到今年最低點，主因是當天有日月光與矽品合併後，外資取得股款後大量匯出，屬於單一事件，最近外資匯出情況趨緩，最近新台幣多屬區間震盪走勢，除非外資又大舉匯出，否則30元大關「還能再撐一下」。

至於日圓近期則是一路探底，今天兌美元一度貶破111元，兌新台幣也來到逾3個月新低，讓想赴日旅遊的哈日族樂翻。外匯交易員表示，近期日圓兌美元走勢「大逆轉」，主要是有兩大原因，首先是美國10年期公債殖利率上揚，美日利差擴大，許多日本人很愛買美國公債，他們會去借幾乎是零利率的日圓來買美債，因此外匯市場上日圓供給與美元需求同步增加，導致日圓大貶。

另一個原因是美日南轅北轍的貨幣政策。外匯交易員說，美國6月幾乎篤定升息，持續緊縮貨幣政策，但日本第一季經濟數據不好，日本央行原本有意進行緊縮貨幣政策，但最近也不提了，顯見日本依舊維持貨幣寬鬆政策，在兩國貨幣政策的差異下，也導致日圓兌美元續貶。「這波看起來，日圓還有繼續往下的空間」。（編輯：鄭雪文）1070518

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