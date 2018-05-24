/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 布吉納法索斷交統測大創
>rss

亞股漲多跌少 汽車股聞美擬課關稅跌

發稿時間：2018/05/24 18:59

最新更新：2018/05/24 18:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社香港24日綜合外電報導）亞洲股市今天漲多跌少，但投資人對美中貿易談判及美國總統川普和北韓領導人金正恩之間的峰會仍有疑慮。汽車類股則在媒體報導華府擬對進口車開徵大幅關稅的利空消息下挫跌。

儘管美國聯邦準備理事會（Fed）最新公布的會議記錄顯示，聯準會對於利率的立場沒有市場之前認為的強硬，不過，投資人已經進入出售模式。

法新社報導，這波賣壓有別於本週一開始，股市因美中高層官員同意不互相加徵關稅，避免爆發一場具潛在破壞性的貿易戰而走高。

但在股市週一的漲勢後，川普表示，他對美中貿易協議不滿意，還說訂於6月12日在新加坡舉行，和北韓領導人金正恩的歷史性峰會可能延期。

北韓外務省副相崔善姬今天抨擊美國副總統彭斯近來的評論，並警告川金會可能取消。

東京股市今天表現欠佳，日圓兌美元匯價來到9天來高點，拖累日經指數收盤挫252.73點，或1.11%，來到22437.01點。

香港股市今天走勢震盪，但終場以紅盤作收，投資人對美中貿易談判和川金會的發展，依舊緊張不安。港股恆生指數收盤上漲94.77點，或0.31%，來到30760.41點。

基準上海證券交易所綜合指數收盤挫14.31點，或0.45%，來到3154.65點。深圳證券綜合指數收盤跌7.67點，或0.42%，來到1827.05點。

至於其他亞股，威靈頓、雪梨、新加坡、台北、馬尼拉和雅加達股市等上漲，首爾和曼谷股市則是挫跌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP