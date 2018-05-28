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行銷台灣精品 貿協在峇里島辦體驗活動

發稿時間：2018/05/28 12:58

最新更新：2018/05/28 12:58

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（中央社記者朱則瑋台北28日電）外貿協會看準印尼峇里島正值旅遊旺季，在當地海灘舉行台灣精品體驗行銷活動，展現台灣品牌先進科技實力，幫助廠商拓展國際商機。

印尼峇里島為國際觀光客海濱度假首選地點之一，中華民國對外貿易發展協會執行經濟部國貿局委辦的台灣產業形象廣宣計畫，瞄準峇里島5月旅遊旺季高消費客群，選定最精華地區庫塔海灘的Discovery Mall，5月25日至27日舉辦台灣精品體驗行銷活動。

貿協今天透過新聞稿指出，體驗展示區中，結合美利達自行車設置互動體感遊戲，體驗者如同騎乘自行車悠遊於台灣著名景點；現場也運用Dr. Board互動投影機設計繪畫遊戲，讓現場民眾在趣味中體驗台灣的先進科技。

而在展區體驗外，印尼電商Blibli及資通訊通路Masterdata的4個連鎖店，也同步進行台灣精品促銷活動，銷售包含Acer、ASUS、GIGABYTE 等多個台灣優良品牌。

貿協指出，這次參展的廠商反應都不錯，像是非卡（FECA）認為可有效提升產品國際知名度；Tokuyo督洋公司也看好峇里島觀光業前瞻性，未來計畫開發商用款式來因應當地市場。

貿協表示，印尼是台灣第14大貿易夥伴，2017年雙邊貿易達80億美元，年增率達15%，雙方長期經貿互動關係密切，台灣精品這次在峇里島透過輕鬆方式，推薦給峇里民眾及國際觀光客，大獲好評，後續還會在雅加達、棉蘭等地繼續舉辦體驗行銷活動。（編輯：郭萍英）1070528

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