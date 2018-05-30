/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票呂秀蓮義大利停電
>rss

房價跌 一銀房貸逾放首季大增逾3億

發稿時間：2018/05/30 18:44

最新更新：2018/05/30 18:44

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北30日電）第一金控今天召開線上法人說明會，由於旗下第一銀行房貸逾放比在第1季暴增，增加超過新台幣3億元。一銀主管表示，目前房貸業務轉以自住客為主，逾放比可望逐步降低。

一銀在房貸放款的逾放比在第1季底提高至0.39%，比去年底的0.32%大幅提升7個基本點(bp)，絕對金額增加超過3億元，創近3年來新高，一銀主管指出，主要受到近期經濟成長趨緩、房價下跌有關，不過仍壓在0.5%以下的不錯水準。

一銀主管分析，由於大台北都會區占整體房貸5成，且投資客相對較多，相對逾放比偏高，不過由於平均貸放比65%，等於客戶需自備35%的款項，過去經驗可以在二拍前脫手，對銀行獲利影響在控制之中，不過若房價進一步下跌、利率止跌走升，恐怕房貸違約將進一步擴大。

一銀內部分析，台灣必須同時具備通貨膨脹率超過2%、經濟成長率(GDP)超過3%才有升息的條件，不過由於油價近期高漲，台灣對油價敏感度高，預估台灣可能在年底升息。

第一金今年第1季稅後純益45.92億元、年增6.6%，每股稅後純益(EPS)0.38元，資產報酬率(ROA)0.68%、股東權益報酬率(ROE)9.16%，金控資本適足率(CAR) 124.61%，金控獲利99%來自第一銀行，截至3月底止，一銀逾放比0.4%，備抵呆帳覆蓋率297.73%、放款覆蓋率1.19%，資本適足率(BIS)13.58%，第一類資本適足率11.42%。

在海外布局方面，法蘭克福分行已經獲得金管會核准，送件德國央行審核中，力拚今年底、明年初開業。（編輯：鄭雪文）1070530

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP