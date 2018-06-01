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集保防制洗錢名單資料庫 中文資料4萬多筆

發稿時間：2018/06/01 11:54

最新更新：2018/06/01 11:54

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（中央社記者潘智義台北1日電）台灣集中保管結算所指出，防制洗錢名單資料庫擴充後，已含各類名單兩百餘萬筆，中文資料約4萬多筆，使用單位可線上即時查詢系統提供制裁名單（黑名單）。

集保強調，除黑名單之外，防制洗錢名單資料庫提供國內外擔任重要政治人物職務人士（PEPs）及其家屬及親密關係人(RCAs)及負面新聞等資料，自106年11月20日擴大開放使用單位範圍後，截至今年4月底止，累積線上即時查詢筆數已達105餘萬筆。

集保結算所董事長林修銘表示，由集保結算所整合提供市場服務，建置一套標準化的防制洗錢名單資料庫，暨比對查詢系統，不僅解決使用單位需各自投入成本，建立資料庫系統問題，也方便各使用單位在洗錢防制相關法令上遵循，符合主管機關的要求。

集保表示，因應亞太洗錢防制組織(APG)將對台灣進行第3輪實地評鑑，協助政府建構符合國際標準的防制洗錢名單查詢資料庫，集保結算所建置的防制洗錢及打擊資恐查詢系統，自105年4月1日上線以來，目前已有1251家金融機構加入使用；非金融事業更高達5051家。

集保指出，原本僅開放予集保結算所參加人如證券商、票券商、期貨商、證金事業、投信投顧公司等使用，但為配合法務部資源共享政策，自106年起已陸續開放予洗錢防制法規範，應辦理洗錢防制作業的其他金融及指定的非金融事業使用。

例如信用合作社、保險業、信用卡公司、融資性租賃公司、電子票證、電子支付等金融機構，及律師、會計師、地政士、銀樓業等非金融事業或人員。（編輯：楊凱翔）1070601

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