/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 許淑淨統一發票傅達仁颱風
>rss

台股短線利空出盡 有機會突破1萬1關卡

發稿時間：2018/06/03 13:08

最新更新：2018/06/03 13:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北3日電）雖然美國重談課徵鋼鋁重稅，造成美股大跌，但隨後又反彈，上週五台股依然上漲。宏遠投顧副總經理陳冠升表示，台股短線利空出盡，有機會突破1萬1000點關卡。

上週五加權指數終場收在10949.08點，上漲74.12點，成交金額新台幣1359.91億元。

陳冠升表示，近期許多強勢股大漲之後，因上漲速度超過基本面獲利情況，因此技術面來看，近期許多公司股價出現漲多拉回，或是爆大量的日線大黑K棒，即可能短線已出現高點，並套牢許多投資人。

因此，若是太過大膽去追高，也可能短線「愛在高點」被套牢，甚至週一也可能出現開高走低型態，這是近期投資操作上需要謹慎的地方。

他說，台股近一個月來股市表現強勢，不畏近期台灣電子業景氣不佳、外資大量賣超台股且匯出資金，及6月1日中國A股入列MSCI明晟指數的影響；甚至6月1日亞洲股市上漲，反而反應中國A股入列MSCI利空出盡的味道。

陳冠升指出，台股出現上述結構，應歸因政府政策作多，帶動股市發展，在政府強力作多之下，不僅上市櫃公司加入作多行列，且因市場多頭消息主導台股大盤走勢，及股市氣氛，不管是基本面強勢股的大漲，還是近期許多低價股大漲，可謂近期的搶錢行情造就台股多頭氣盛。

他說，雖然台股再上漲將面臨1萬1000點的關卡壓力區，許多投資人套牢在台積電、創意、聯發科、華邦電等電子股、生技股、風電股等股票，卻因被動元件、矽晶圓材料、功率半導體股票，及低價股的大漲，化解大盤下跌的風險。

他評估，這兩天被動元件、矽晶圓材料、功率半導體股票漲多回跌，但跌深的股票往上漲，例如生技股、創意、中鴻、瑞昱、台光電、智邦、智易、華碩、廣達、晶電、大立光、玉晶光等股價大漲，維繫台股人氣，使台股穩步盤堅，有機會突破1萬1000點關卡。

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

520農運30週年

520農運30週年

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP