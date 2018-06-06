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全球經濟 世銀估今年成長率3.1%

發稿時間：2018/06/06 04:26

最新更新：2018/06/06 04:26

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（中央社記者鄭崇生華盛頓5日專電）世界銀行今天預估，全球經濟成長率走出金融危機以來陰影，今年可達3.1%，但世銀警告，貿易保護主義情緒和政策不確定性，讓未來兩年全球經濟成長有下滑風險。

世界銀行（World Bank）今天公布「2018世界經濟展望」報告，預估今年全球經濟成長率可達3.1％，明年為3.0%，2020年將降至2.9%。

按世銀數據，世界經濟成長率今年將達自2008年金融危機以來新高，世銀認為，跡象顯示全球經濟終於走出10年前的陰霾，然而，好景可能不常在，世銀指出，全球經濟此後呈現逐步放緩趨勢，主要原因在於已開發經濟體成長減速，新興市場及開發中經濟體復甦趨緩。

世銀指出，不論已開發、新興市場或開發中經濟體，成長前景都面臨下滑風險，預估金融市場失序波動的可能性增加，部分新興市場和開發中經濟體須注意面臨動蕩時的脆弱性；世銀在未點名特定國家的情況下還指出，貿易保護主義情緒上升，且政策不確定性和地緣政治風險居高不下，也影響全球經濟前景。

世銀預估美國今年經濟成長率可達2.5%，明年則為2.2%，到2020年美國總統大選年為2.0%，美國的經濟成長和世界經濟走勢的預估相符。

至於歐洲聯盟國家，世銀預估今、明兩年經濟成長率分別為2.1%、1.7%，2020年則為1.5%；脫歐後的英國，經濟走勢反倒呈現上升趨勢，預估今、明兩年分別為1.4%、1.5%，2020年達1.7%。

報告關切全球金融穩定對投資的影響，特別提到企業債務及有些國家的外匯債務自金融危機後快速增加，預期將更易受未來借貸成本上升的影響。

世銀提醒，尤其新興市場和開發中經濟體的政策制定者，須做好充足準備，應對金融市場的可能動盪。

報告還敦促政策制定者實行利於提升長期成長前景的改革，如投資於提升人才競爭力，而「提倡廣泛的貿易協定」，能推動全球經濟成長前景。

報告沒有提到對台灣經濟成長率的預估。（編輯：陳政一）1070606

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