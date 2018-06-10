大學畢業季到 近4成新鮮人想出國工作

（中央社記者廖禹揚台北10日電）畢業季到，剛從大學畢業新鮮人湧入職場，根據人力銀行調查，近4成新鮮人有意願赴海外工作，而在今年推出對台31項政策的中國大陸，則是新鮮人心中首選。



根據1111人力銀行調查，今年應屆畢業的社會新鮮人中，38%有意前往海外工作，首要考量為薪資，其次為國際經驗、海外人脈等。而新鮮人期待海外薪資平均為新台幣5萬7445元，約為預計留在國內新鮮人的期望薪資3萬1103元的1.76倍。



1111人力銀行公共事務處暨職涯發展中心總經理李大華表示，台灣物價雖然在區域內相對平穩，但薪資相對低，而海外工作除薪資較高外，還有產業、工作經驗、人脈等因素影響，影響新鮮人出國工作意願。



在複選3項的「最想去的海外國家」調查中，中國大陸以62.53%高居第一，其次則為美加（48.95%）、日本（44.03%）、新加坡（34.19%）、紐澳（15.22%）。



李大華指出，中國大陸雖然薪資不會比台灣高太多，但比起美加、日本、紐澳，沒有語言門檻與文化障礙，加上今年推出對台31項措施及創業基地等優惠政策，與過往相比，對台灣年輕人明顯友善，成為一大拉力。



1111人力調查針對應屆畢業生進行利益抽樣調查，調查時間民國107年5月24日至6月7日，總計回收共1138份。（編輯：蘇志宗）1070610