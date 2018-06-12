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加工區釋出886職缺 薪資上看55K

發稿時間：2018/06/12 11:28

最新更新：2018/06/12 11:28

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（中央社記者廖禹揚台北12日電）畢業季到來，經濟部加工出口區管理處本月將在高雄、台中、楠梓園區辦理3場徵才活動，共釋出886個科技業職缺，薪資最高上看55K。

首場次為14日上午9時30分至11時在高雄園區，徵才廠商包括華新科技、大地光纖、和詮科技、杰鑫國際物流、旭宏科技、昶亨科技、元泰發實業、鐠適保實業等8家公司，預計徵求品管工程師、廠務工程師、業務工務專員、廢水專責處理人員、倉儲理貨員、繪圖人員、品保作業員、日班產線技術員等233個職缺。

第2場次為21日上午9時30分至12時30分在台中園區，徵才廠商包括佳凌科技、光聯科技、安碁科技、億力光電、友桂電子、亞洲光學、億威電子、保勝光學等8家公司，預計徵求產線人員、管理師、工程師、採購、資訊、國外業務代表、儲備幹部及主管階層等172個職缺。

第3場次為22日上午9時30分至11時30分在楠梓園區，徵才廠商包括華泰電子、日月光半導體、台灣住礦、長華科技、旺詮、滿意人力等6家公司，預計徵求生產助理員、技術員、品檢員、設備、製程各類工程師及領班等481個職缺。

加工處表示，徵才薪資起薪依專業職能不同而定，其中最高上看55K；部分廠商也有提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利。有意投入科技業的求職者，可上加工處網頁參閱相關訊息。（編輯：李信寬）1070612

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