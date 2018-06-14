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旺宏吳敏求：產能滿載 Q2營運可望優於預期

發稿時間：2018/06/14 12:29

最新更新：2018/06/14 12:29

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（中央社記者張建中新竹14日電）旺宏產能滿載，董事長吳敏求今天在股東常會上表示，未來幾年隨著新產品不斷推出，仍可望一直維持滿載狀態；短期在ROM市況優於預期下，第2季整體營運表現應可優於預期。

旺宏原先預期，受淡季效應影響，第2季業績將較第1季微幅下滑。吳敏求說，依目前狀況來看，第2季唯讀記憶體(ROM)銷售可望比第1季好，表現將優於預期，並將帶動整體第2季業績表現優於預期。

第3季為ROM傳統旺季，另外，旺宏在高密度編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市場也有許多機會，吳敏求表示，據往年營運軌跡，下半年業績表現將可優於上半年，預期今年獲利將可較去年成長。

吳敏求表示，目前產能滿載，不只到今年底都將滿載，未來幾年隨著新產品不斷推出，仍將一直維持滿載狀態。

吳敏求指出，現有廠區尚有空間可擴增2萬片產能，估計需15億美元資金，只是今年仍不會展開擴產行動。

至於外傳有意布局半導體的鴻海集團，曾與旺宏接觸，吳敏求表示，鴻海是旺宏的客戶，他也會參加一些活動，但有關兩公司就合作進行接觸一事，則不評論。

旺宏今天召開股東常會，承認去年度財報，每股純益新台幣3.12元，並決議每股配發1元現金股息及0.2元股票股利，暌違5年再度發放股利。（編輯：黃國倫）1070614

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