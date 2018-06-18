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豪宅交易谷底翻身 大安區更勝信義區

發稿時間：2018/06/18 09:58

最新更新：2018/06/18 09:58

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（中央社台北18日電）今年以來信義區、大安區都有豪宅成交，事實上，豪宅市場去年第4季起回溫。房市專家分析，大安區新建豪宅行情更勝信義區，今年新豪宅整體供給增多，價格讓利，看好下半年成交量。

房仲統計，台北市近三年總價億元以上的住宅大樓交易量，2015年249件、2016年179件、2017年153件；平均單價從2015年每坪新台幣136.1萬元修正到2016年的119.8萬元，2017年略增至122.8萬元；平均總價從2億元降至1.6億元，2017年略回升到1.8億元。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，2015年北市 大直豪宅「西華富邦」交屋潮約81筆，億元交易量增多，平均總價突破2億元；2016年房市轉空，高資產族群縮手，高總價和高單價產品價格跌幅1到2成，直到2017年下半年交易才回溫，其中有4筆慶城街「文華苑」交易都在4.5億元到5.3億元間，略拉升平均總價和坪數。

今年上半年更陸續從實價登錄資料發現，信義計畫區的「文心信義」、敦化北路的「華固名鑄」、大安區的「勤美璞真」等都有成交案例，當然還有更多低調未曝光，或是未上市櫃建設公司的交易早就在抬面下完成。

華固建設總經理洪嘉昇說，去年豪宅跌幅約15%到20%，會吸引高資產族群進場購買，再加上台灣整體出口持續增長，股匯雙漲，公務員、民間企業相繼加薪，各項數據及理由，皆可認同去年第4季起房市正式落底盤整，應該正向樂觀看待。

洪嘉昇強調，從自家銷售總價約2億元到3億元的「華固名鑄」及天母「華固天鑄」等豪宅產品創下銷售佳績，驗證台北市整體市場的回溫正向發展。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，今年上半年台北市豪宅交易踴躍，包括潛銷中、洽談中的標的均陸續傳出成交消息，例如「西華富邦」前4月成交10戶，5月成交2戶，成交價也推升到每坪250萬元以上，優於信義計畫區的豪宅行情。

何世昌提醒，更值得注意的是有數座新豪宅供應市場，包括在大安森林公園邊、2000多坪基地的「One Park Taipei信義聯勤」，還在申請使用執照中就潛銷了20戶，高樓層成交價格每坪約270萬元到280萬元，單價更是創了這兩年台北市豪宅新高價。

再加上大直的「西華富邦」，以及在信義計劃區內，但因太特殊的螺旋造型「陶朱隱園」(申請使照中)將會是全台北價格排名前三大豪宅，同時亦是下半年豪宅交易的焦點。

何世昌認為，以往各界認為信義計劃區的豪宅一定是全台北市最貴，但在「琢白」、「文心信義」、「信義首席公館」、「皇翔御琚」，以及6月開賣的「冠德信義」等大量豪宅供給下，可能形成價格競爭，單價約落在200萬元到220萬元間。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新完工落成的豪宅已經可以看到實際外觀建築的質感，價格也有適度的修正，足人吸引富豪的目光，陸續從實價揭露也看到成交案例，下半年豪宅市況呈現緩步上揚。

元利建設副總經理吳麗謹也說，下半年豪宅市場會和上半年一樣溫和成長，價格不會大起大落。她透露，「信義聯勤」高低樓層成交價介於每坪220萬元到300萬元間，且地段位置優越，選材用料非常用心，確實是有富人一口氣買兩戶，而且是用公司或法人名義在買。

吳麗謹告訴中央社記者，「信義聯勤」豪宅建案費時十年，董事長林敏雄出於「不能輸人」的心理，認為國際都會公園周邊住宅都是頂尖豪宅，例如倫敦海德公園，或紐約中央公園邊都有豪宅聚落，台北市憑什麼「矮人一截」，因此「信義聯勤」毗鄰大安公園，就是林敏雄從事房地產30多年以來最佳的成績單。

至於「陶朱隱園」正在申請使用執照中，中華工程堅持不透露價格及是否成交。中華工程協理程安慈說，「陶朱隱園」的螺旋造型獨特，相信會吸引不少欣賞藝術建築價值的購屋人。

「陶朱隱園」每戶順時針旋轉4.5度，程安慈說，這個旋轉方向是順地心引力，有助住戶身體健康、事業興旺。旋轉4.5度也是為了創造每戶的露台，讓空中庭園的樹木可以向上攀長，創造出建築物獨特的旋轉藝術造型。

對於整體豪宅市場的展望，高源不動產估價師事務所估價師陳碧源剖析，富人買豪宅最主要是為了資產配置，而且多用公司或法人名義購買，少數才用自然人名義購買，一方面顧及房地合一稅的問題，一方面未來處分公司持股時，不必觸碰到房地產課稅問題。

此外，國際間嚴查肥貓，陳碧源認為，投資房地產是富豪的對策之一，只要房價合宜就會下手購買，購入後擺著當資產，平日未必居住、也不用開燈，當成古董收藏便是。

陳碧源指出，富人最在意的是資產的安全，所以資產遍及全球各地分散風險，台灣的富人年紀大了都想落葉歸根，現階段其實很在意兩岸關係，若是兩岸關係和緩或好轉，他們自然就會更願意在台灣的豪宅市場多配置資產。（編輯：楊凱翔）1070618

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