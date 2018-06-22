三修勞基法建言引反彈 美國商會回應了

（中央社記者朱則瑋台北22日電）美國商會日前建議政府應再修勞基法，把白領人員納入責任制，引起勞團不滿，商會今天表示，他們的建言不但是為了企業的成長，更是為了台灣長遠的欣榮。



台北市美國商會6日發布「2018台灣白皮書」，建議當員工的工作職責著重特殊技能或才能，而非投入時間長短；工作內容由其籌備、研發、設計、與他人共同或親自執行；工作成果與他人或個人負責成敗；工作所需的時間、地點及人數由其規劃或調整，就應被視為勞動基準法第84條之一所涵蓋的員工，也就是應適用責任制，以免被現行法規規範，反而妨礙工作效能。



此外，只要薪資達中位數2倍以上，或是薪資達同一雇主全體員工薪資前15%以上者，也應適用責任制。



美國商會再修勞基法的建議，引起勞團不滿，勞權公投聯盟23日下午將發起從凱道走到美國商會的遊行，抗議勞基法可能再修法。



美國商會今天透過聲明稿指出，商會深耕台灣有60年、70年歷史，多數會員的公司在台灣經營也都超過20年、30年，商會一向把台灣產業發展與會員的福祉視為一體，對於政府的各項建言，都以公開透明方式呈現在社會大眾面前，商會也一再呼籲政府對於各項法令的修改，都應廣集社會大眾的意見。



美國商會表示，商會支持提升及保障勞工福利，促進創新經濟為導向的勞動法規，這次提出修法建言，主要是認為法律應明定白領職工和專業管理人員的勞動條件，因為這些人在安排工作時間及地點方面上需要更大彈性，才能滿足新創、知識型經濟的需求。



美國商會指出，商會訴求的是一個勞資和諧的創作空間，以吸引外資來台，共同打造總統蔡英文所提倡以五加二新創產業為主的知識型經濟。商會的建言，不僅是為了企業的成長，更是為了台灣長遠的欣榮。（編輯：林孟汝）1070622