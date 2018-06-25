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貿易戰憂慮衝擊汽車銀行股 歐股開盤重挫

發稿時間：2018/06/25 16:49

最新更新：2018/06/25 16:49

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）美國和其他大國間的貿易紛爭持續有新發展，引發投資人擔憂全球貿易戰繼續惡化，歐洲股市今天開盤下挫0.7%至1.4%。

有報導聲稱，美國總統川普計畫禁止許多中國企業投資美國科技公司，和禁止更多美國科技產品出口到中國。這項消息打擊今天亞洲股市表現，並影響歐股早盤，歐洲科技類股應聲下挫0.9%。

汽車產業受貿易戰憂慮的衝擊更大。這項產業是川普鎖定的主要目標，他22日表示，將把自歐洲聯盟（EU）進口的車輛關稅大漲20%。歐洲汽車類股今天開盤應聲重挫1.4%，眼看將寫下連續7個交易日走跌。

倫敦股市基準金融時報百種股價指數（FTSE 100）開盤下跌至7629.01點。出口和汽車類股占比高的德國股市重挫，法蘭克福股市DAX 30指數跌到12497.48點。巴黎股市CAC 40指數也下滑到5350.96點。

但類股中表現最差的是銀行股，德國商業銀行（Commerzbank）和德意志銀行（Deutsche Bank）在德股領跌，歐股也由英國的匯豐控股（HSBC）、西班牙國際銀行（Banco Santander）和瑞士銀行（UBS）領跌。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070625

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