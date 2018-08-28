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Uber對台提3大願景 重申不是搶計程車生意

發稿時間：2018/08/28 13:03

最新更新：2018/08/28 13:51

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美國在台協會（AIT）與台灣創意設計中心28日在台北合辦「智慧城市－未來交通的新趨勢」專題論壇，UBER首席運營長哈佛德（Barney Harford）發表演說。中央社記者徐肇昌攝 107年8月28日美國在台協會（AIT）與台灣創意設計中心28日在台北合辦「智慧城市－未來交通的新趨勢」專題論壇，UBER首席運營長哈佛德（Barney Harford）發表演說。中央社記者徐肇昌攝 107年8月28日

（中央社記者江明晏台北28日電）Uber今天提在台3大願景，包括Uber台北交通數據庫上線、AI人才培育等，並攜手台灣能元科技，將於Uber空中飛車採用鋰電池，且重申不是要和計程車競爭，是想創造更多機會。

Uber首席運營長哈佛德（Barney Harford）今天出席美國在台協會等單位主辦的「智慧城市－未來交通的新趨勢」論壇，並以「與台灣前行」（Moving Forward Together With Taiwan）為題發表演說。

哈佛德表示，Uber的營運版圖已橫跨全球6大州、65個國家、超過600個城市，他今天針對台灣提出3大願景，包括第一、利用智慧科技與大數據建立創新的交通運輸解決方案，第二、建立前瞻人才生態系，加速台灣在人工智慧（AI）、工程和自駕科技領域人才發展，第三、深化與台灣優秀硬體製造業者在智慧交通產業鏈上的合作。

第一，在利用智慧科技與大數據建立創新的交通運輸解決方案上，哈佛德表示，Uber Movement台北交通數據庫正式上線，台北將加入目前涵蓋全球5大洲、20個城市的Uber Movement行列。透過交通大數據，幫助都市規劃人員、市政單位與民間團體制定策略，未來，Uber希望持續與台與更多縣市政府合作，讓更多城市加入Movement交通數據庫。

哈佛德也提及Uber與交通部運輸研究所合作的第一個交通整合行動服務合作實驗計畫，交通行動服務（Mobility as a Service）將給予無法開發APP的小型計程車業者，在uberTAXI的架構下掌握更多經濟機會，嘉惠更多在地的計程車業者。

同時，Uber也正與交通部合作研究新竹科學園區車輛共乘計畫，著重在目前計程車或大眾運輸難以抵達的地方。

第二，Uber建立前瞻人才生態系，加速台灣在AI、工程和自駕科技領域人才發展。透過Uber Exchange人才交流與培育計畫在台灣展開，將與科技部和教育部合作，引介Uber人工智慧專家到台灣，贊助黑客松與開源專案計畫，同時也歡迎台灣的專家與開發者前往Uber交流。

此外，Uber 將首次為台灣推出AI實驗室人才培育計畫，提供一位AI領域科學家至總部舊金山的Uber AI實驗室一年研究計畫。

第三，Uber期盼深化與台灣硬體製造業者在智慧交通產業鏈上的合作，哈佛德說， Uber積極研發自駕車與VTOL空中運具，看好台灣硬體製造產業上具有深厚的基礎，已與台灣的鋰電池製造大廠「能元科技」（MOLICEL）合作，於未來Uber空中飛車（Uber Elevate）中採用能元科技的鋰電池作為動力來源 希望能尋求更多與台灣業者合作的機會。

他強調，「Uber非常重視台灣市場，承諾將加深在台的耕耘與合作計畫」，同時也體認在符合在地法規下合法營運的重要性，Uber在台已經調整了營運模式，確保Uber營運合法、合規。

另外，UBER北亞區公共政策總監波文（Emilie Potvin）今天則在論壇上分享，最近在台主要發展的業務是Uber Taxi，希望讓更多計程車司機使用Uber平台，合作夥伴包括皇冠大車隊與小型計程車行等，很多人認為Uber是要來跟計程車司機競爭並取代，但其實不然，Uber是希望創造更多經濟機會與發展可行性。

她表示，根據調查，84%台灣計程車司機過去沒有使用過平台服務，主要仰賴路邊叫車和無線電叫車，司機於是花了大部分的時間在繞路上，漫無目的尋找乘客，根據Uber在台營運紀錄，每月每位司機至少可以增加100位乘客的載客機會，Uber希望和政府和業者傳遞的訊息是「彼此合作」，相信良性合作與機會與空間，也應該是智慧城市對話的一部分。（編輯：楊凱翔）1070828

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