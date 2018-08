Uber對台提3大願景 重申不是搶計程車生意

美國在台協會(AIT)與台灣創意設計中心28日在台北合辦「智慧城市-未來交通的新趨勢」專題論壇,UBER首席運營長哈佛德(Barney Harford)發表演說。中央社記者徐肇昌攝 107年8月28日

(中央社記者江明晏台北28日電)Uber今天提在台3大願景,包括Uber台北交通數據庫上線、AI人才培育等,並攜手台灣能元科技,將於Uber空中飛車採用鋰電池,且重申不是要和計程車競爭,是想創造更多機會。



Uber首席運營長哈佛德(Barney Harford)今天出席美國在台協會等單位主辦的「智慧城市-未來交通的新趨勢」論壇,並以「與台灣前行」(Moving Forward Together With Taiwan)為題發表演說。



哈佛德表示,Uber的營運版圖已橫跨全球6大州、65個國家、超過600個城市,他今天針對台灣提出3大願景,包括第一、利用智慧科技與大數據建立創新的交通運輸解決方案,第二、建立前瞻人才生態系,加速台灣在人工智慧(AI)、工程和自駕科技領域人才發展,第三、深化與台灣優秀硬體製造業者在智慧交通產業鏈上的合作。



第一,在利用智慧科技與大數據建立創新的交通運輸解決方案上,哈佛德表示,Uber Movement台北交通數據庫正式上線,台北將加入目前涵蓋全球5大洲、20個城市的Uber Movement行列。透過交通大數據,幫助都市規劃人員、市政單位與民間團體制定策略,未來,Uber希望持續與台與更多縣市政府合作,讓更多城市加入Movement交通數據庫。



哈佛德也提及Uber與交通部運輸研究所合作的第一個交通整合行動服務合作實驗計畫,交通行動服務(Mobility as a Service)將給予無法開發APP的小型計程車業者,在uberTAXI的架構下掌握更多經濟機會,嘉惠更多在地的計程車業者。



同時,Uber也正與交通部合作研究新竹科學園區車輛共乘計畫,著重在目前計程車或大眾運輸難以抵達的地方。



第二,Uber建立前瞻人才生態系,加速台灣在AI、工程和自駕科技領域人才發展。透過Uber Exchange人才交流與培育計畫在台灣展開,將與科技部和教育部合作,引介Uber人工智慧專家到台灣,贊助黑客松與開源專案計畫,同時也歡迎台灣的專家與開發者前往Uber交流。



此外,Uber 將首次為台灣推出AI實驗室人才培育計畫,提供一位AI領域科學家至總部舊金山的Uber AI實驗室一年研究計畫。



第三,Uber期盼深化與台灣硬體製造業者在智慧交通產業鏈上的合作,哈佛德說, Uber積極研發自駕車與VTOL空中運具,看好台灣硬體製造產業上具有深厚的基礎,已與台灣的鋰電池製造大廠「能元科技」(MOLICEL)合作,於未來Uber空中飛車(Uber Elevate)中採用能元科技的鋰電池作為動力來源 希望能尋求更多與台灣業者合作的機會。



他強調,「Uber非常重視台灣市場,承諾將加深在台的耕耘與合作計畫」,同時也體認在符合在地法規下合法營運的重要性,Uber在台已經調整了營運模式,確保Uber營運合法、合規。



另外,UBER北亞區公共政策總監波文(Emilie Potvin)今天則在論壇上分享,最近在台主要發展的業務是Uber Taxi,希望讓更多計程車司機使用Uber平台,合作夥伴包括皇冠大車隊與小型計程車行等,很多人認為Uber是要來跟計程車司機競爭並取代,但其實不然,Uber是希望創造更多經濟機會與發展可行性。



她表示,根據調查,84%台灣計程車司機過去沒有使用過平台服務,主要仰賴路邊叫車和無線電叫車,司機於是花了大部分的時間在繞路上,漫無目的尋找乘客,根據Uber在台營運紀錄,每月每位司機至少可以增加100位乘客的載客機會,Uber希望和政府和業者傳遞的訊息是「彼此合作」,相信良性合作與機會與空間,也應該是智慧城市對話的一部分。(編輯:楊凱翔)1070828