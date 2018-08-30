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美股再創新高激勵 日股連8紅

發稿時間：2018/08/30 16:04

最新更新：2018/08/30 16:04

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（中央社東京30日綜合外電報導）美國經濟數據樂觀，加上美股攀上歷史新高，激勵東京股市日經225指數今天收紅，寫下連續8個交易日走揚紀錄。但東證一部指數震盪收低，因投資人評估貿易摩擦和地緣政治風險。

日經225指數小漲0.1%，收22869.50點。東證一部指數盤中一度上揚0.6%，但終場微跌0.03%，收1739.14點。

美國政府昨天上修第2季經濟成長率，而美國股市標準普爾500指數收盤也刷新史上最高紀錄。日經225指數今天應聲走揚，寫下去年10月以來最長漲勢紀錄。

不過，美國總統川普昨天表示，為了國家安全考量，仍有必要對進口鋼品和鋁品分別維持25%和10%的關稅。此外，他還指控中國暗中破壞美國施壓北韓放棄核子武器的努力。

日本汽車和銀行類股今天應聲走跌，造成東證一部指數由紅翻黑，中止連續4個交易日的漲勢。

瑞穗證券公司（Mizuho Securities Co.）駐東京投資資訊部主管倉持靖彥（Nobuhiko Kuramochi）告訴彭博：「日股近期持續上漲後，較容易面臨短期調整賣壓。」

他還表示：「美國有很高機率，在本月底前和加拿大及墨西哥達成北美自由貿易協定（NAFTA）。投資人接下來將聚焦於美國是否對價值2000億美元的自中國進口貨品加徵關稅，情勢將如何發展仍存在不確定性。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070830

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