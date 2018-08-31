中國防治兒童近視 各大遊戲公司股價應聲重挫

（中央社上海31日綜合外電報導）中國政府為了防治兒童近視問題，昨晚宣布管控網路遊戲數量的計畫，造成今天各大電玩遊戲公司股價重挫，例如中國網路業龍頭騰訊盤中股價一度下跌超過5%。



中國國家主席習近平日前發布保護兒童視力的「重要指示」後，相關當局昨晚宣布新規定。



中國教育部昨天聲明指出，當局將規範及管控網路遊戲的總量，還有新網路遊戲的數量。



彭博（Bloomberg News）報導，中國教育部聲明還提到：「家長陪伴孩子時應盡量減少使用電子產品。非學習目的的電子產品使用單次不宜超過15分鐘，每天累計不宜超過1小時。」



這項消息使中國各大電玩遊戲公司股價在今天上午應聲重挫。



騰訊（Tencent）在香港股市盤中跌幅一度超過5%，曾在那斯達克（NASDAQ）證券交易所上市的完美世界（Perfect World）則在深圳股市暴跌近9% 。



深圳股市的小型遊戲開發商也受到影響，游族網路（Youzu Interactive）股價一度大跌近8%，四川迅游網路科技（Sichuan Xun You Network Technology）也重挫逾8%，掌趣科技（Ourpalm）則下跌近6%。



日本股市的遊戲製造商也受挫，在日本有許多遊戲公司依賴中國市場的收益。卡普空（Capcom）跌幅曾達到7.1%，近一半收益來自中國的納克森公司（Nexon）跌幅也達5.1%。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1070831