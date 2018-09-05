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售遊戲點數逾億元未申報 補稅850萬元還罰錢

發稿時間：2018/09/05 10:29

最新更新：2018/09/05 10:29

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（中央社記者邱柏勝台北5日電）網路遊戲市場商機龐大，不少人從中獲利卻未繳稅。中區國稅局日前查獲某網路遊戲點數賣家，涉短漏報銷售額達新台幣1億7000多萬元，除要求補稅850萬元外，還將另外處以罰鍰。

財政部中區國稅局表示，依據全球遊戲市調公司Newzoo的市場調查報告及Yahoo奇摩發布的「2017Yahoo奇摩電玩大調查-電玩白皮書」，2016年全球遊戲產業產值已達1000億美元，亞洲約占47%，台灣在亞洲遊戲市場收入排名第5，市場規模約10億美元，顯示市場商機龐大。

國稅局指出，以遊戲產業為主的國內電子勞務消費，以及相關遊戲商品勞務（如遊戲幣、遊戲點數、虛擬道具寶物及遊戲代練），國內銷售也相當熱絡。近來常有民眾反映消費該類商品或勞務，未取得統一發票情事，為維護租稅公平，國稅局持續加強查核。

官員指出，近日查獲某賣家透過網路銷售遊戲點數等商品，未依規定開立統一發票與申報繳納營業稅，經統計短漏報銷售額1億7000萬餘元，除補徵營業稅額850萬餘元外，並依加值型及非加值型營業稅法第51條及稅捐稽徵法第44條規定，擇一「從重」處罰。

官員表示，在網路及大數據時代，稽徵機關運用跨機關資訊通報資料、各項數據及課稅資料交叉比對，即能掌握市場交易等相關商流資料，並發現業者申報有無異常情形，請業者切莫心存僥倖，應依法辦理稅籍登記並繳納營業稅。

國稅局呼籲，個人利用網路銷售貨物或勞務其每月銷售額已達貨物8萬元、勞務4萬元的門檻，應向國稅局辦理稅籍登記；如銷售規模已達使用統一發票標準（每月銷售額達20萬元），應依規定開立統一發票交付消費者，按期申報繳納營業稅。（編輯：郭萍英）1070905

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