台塑四寶內外利多 看好第4季營運

（中央社記者韋樞台北6日電）台塑四寶今天說明8月業績，同時也表達看好第4季營運，主要是第4季有歐美的耶誕節和大陸雙十一光棍節電商購物加持，同時開工率高、歲修廠少，只是美中貿易戰仍為最大不確定因素。



台塑董事長林健男表示，第3季歲修、工檢較多，因此營收比第2季略微衰退，所幸第3季有新台幣63億元現金股利收益，讓第3季獲利亮麗。



林健男指出，亞洲第4季有8家石化廠歲修，影響各式塑化原料690萬公噸供應，其中乙烯達62萬公噸，且第4季有耶誕節與大陸雙十一光棍節電商購物效應，支撐塑化產品需求，加上台塑第4季只有4個廠歲修定檢，大幅少於第3季的13個廠，開工率達92%，高於第3季的89%，營收將高於第3季，全年營收表現也會優於去年。



南亞董事長吳嘉昭指出，9月營收會比8月微增，且第3季營收也優於第2季；不過第4季因為有美中貿易戰影響，市場不確定因素提高，企業態度轉為保守，估計第4季營收與第3季持平。



台化副董事長洪福源也認為台化9月營收好過8月，第3季營收也會勝過第2季，但第4季最大變數就是美中貿易戰，以及大陸第4季的經濟成長、採購經理人指數(PMI)及家電銷售等趨緩不利因素，但好在台化第4季各工廠沒有歲修定檢，可以全數開工，預估仍會帶動第4季業績成長。



台塑化總經理曹明說，若排除美中貿易戰對石化業的影響，台塑化第4季開工率達100%，全年都維持在高檔；布蘭特原油每桶將在70到80美元間震盪，若超過80美元，估計美國將釋出原油抑制油價，台塑化仍樂觀看待後續營運。



由於台塑四寶視美中貿易戰為第4季產業最大不確定因素，洪福源表示，美中貿易戰或許短期對產業影不大，但長期一定會有影響，畢竟大陸出口美國商品勢必趨緩，對廠商來說，最好是轉移生產基地，他相信美中貿易戰會加速轉移生產基地的趨勢。



林健男透露，台塑曾向客戶市調未來在大陸製造的走向將如何移轉，結果顯示，客戶們最想移轉的生產基地將會落在越南、孟加拉和印尼等三個國家，台塑在這些國家均已加緊倉儲庫存布局。（編輯：楊凱翔）1070906