國際郵費不公 英國商家怨中國占據優勢

（中央社記者戴雅真倫敦7日專電）繼美國抱怨美中郵費不公之後，英國零售商也表示，中國網路商家在國際郵資上的優勢，令他們生意難做。



白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）日前撰文指出，透過美國郵政管理局（USPS）將包裹從洛杉磯送到紐約的郵資，比從北京寄相同包裹到紐約還貴，這樣失衡的情況，會讓美國小型企業和製造商處於嚴重的競爭劣勢。



英國金融時報也報導，英國商家表示，由於郵資計算規定，從中國深圳寄小件包裹到倫敦，說不定比從英國國內的雪菲爾（Sheffield）寄到倫敦還要便宜。



一切問題起源就在於終端費（terminal dues）。終端費是郵政機關向外國郵政機關收取的國際郵件處理費用，費率依照國家的經濟發展程度而不同。



英國皇家郵政（Royal Mail）等郵政單位，對於海外投遞到英國的信件和2公斤以下小件包裹，會收取處理和投遞費用。然而，對於被標記為「開發中」的國家，像是中國，收取費用會比工業化國家少得多。



美國總統川普正採取行動，試圖解決這項差異。他聲稱這項規定影響美國企業利益，並威脅要採取單方面行動，除非改變造成市場不公的費率規定。



英國最大線上零售商之一的Buy It Direct創始人葛林（Nick Glynne）表示，目前情況很誇張，「大家不曉得這件事情的規模有多大。買家從中國直接購買物品，可能會比我們從英國寄送還要便宜」。



英國每週從亞洲收到約200萬件貨品。許多網站電商Wish、Amazon Marketplace和Ebay的中國賣家，透過批發商進貨，再把電子器材、化妝品等重量很輕的商品用泡泡紙包裝好，空運到買方所在地英國，幾天內就可收到。



金融時報實測，在Ebay用3.19英鎊（約新台幣130元）購買三星手機充電器，還可以免運費，一週後就收到從中國寄來的商品。同樣的商品到本地的商店買，要價19.99英鎊，只多了一條充電線。



皇家郵政表示，終端費由聯合國機構萬國郵政聯盟（Universal Postal Union）規定，制定了從中國寄來的國際郵件，英國郵政機構可以向對方收取的郵資上限。



不過，英國郵政機構另外和中國訂有雙邊協議，雖然基於商業機密拒絕透露細節，但皇家郵政表示：「協議確保我們的服務可以收取相對應的報酬。」



皇家郵政也拒絕透露國際郵件的件數，但根據2017至2018年度報告，英國跨境購買的前三大國是中國、美國和德國。



網路商店Xbite經理懷特黑德（Nick Whitehead）表示，因為這套「瘋狂」規定的影響，他必須販賣較昂貴的商品才能生存。影響英國商家的不只是中國較便宜的郵資，還有賣家可以低報商品價格來避稅。



部分零售商擔心，就算中國的終端費費率調高，中國賣家可能會把貨品運到鄰近國家再寄出，藉此繼續享有低費率優勢。(編輯：陳永昌)1070907