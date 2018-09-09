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貿易協商雜音延續 台股9月恐仍整理

發稿時間：2018/09/09 16:47

最新更新：2018/09/09 16:47

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（中央社記者吳家豪台北9日電）投信分析，美國與加拿大談判不明朗、美中貿易協商仍存有變數，造成台股區間震盪，9月預期仍是整理盤；電子股可留意半導體、AMD受惠股、伺服器與5G，下游零組件廠也可關注。

7日台股在國際情勢紛擾、盤面主流類股輪動及籌碼面臨漲多整理壓力，呈現震盪格局，但重要權值股表現有撐，且外資仍小幅買超新台幣10.28億元，有利下檔支撐，終場以下跌77.31點，收在10846.99點，成交量1532.58億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期國際情勢雜音變多，連帶市場走勢也相對震盪，一直處於區間盤整的格局，等待方向，大盤和電子指數處於箱型波動格局；從交投量能觀察，也可看出市場觀望等待氣氛濃厚，台股受惠於科技股等重量題材支撐，表現確實相對抗跌。

針對近期盤面，廖哲宏說，上半年領軍電子類股的被動元件、功率元件等在籌碼面與前景雜音交互作用下，股價出現較大波動，部分市場資金轉向其他題材；全球晶圓大廠策略調整和全球處理器大廠釋單台廠，重燃市場對於半導體先進製程與AMD概念股的投資熱度，新iPhone將上市也有利對應個股表現。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，8月台股指數變化不大，但中小型股持續重挫，尤其OTC電子跌幅較重，整體盤勢仍疲弱，強勢集中大型權值股，特別是台積電與金融股，資金仍在尋找相對低風險做布局，主要因為國際局勢不穩定、美中貿易戰歷時太久，已經影響到中國的實際需求。

陳奕豪指出，台股展望9月預期仍是整理盤，不易有突出表現，關鍵在美中關係仍處於緊繃，預估美國期中選舉前無法改變此一趨勢，短期美國期中選舉前，美中貿易戰較難和緩，個股波動較大，長期關鍵回歸資金與基本面，預期2019年通膨可望趨緩，美國聯準會升息步調可能放慢，有助資金面動能延續。

產業方面，陳奕豪分析，電子股可留意半導體、AMD受惠股、伺服器與5G族群。另外也可留意下游零組件廠將受惠於下半年毛利率逐季回升，加上原物料價格反轉，長期投資價值已浮現；傳產可關注水泥、紡織、生技。（編輯：蘇志宗）1070909

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