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製造業營收連7季成長 下半年投資力道強

發稿時間：2018/09/10 11:28

最新更新：2018/09/10 11:28

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（中央社記者廖禹揚台北10日電）經濟部今天公布製造業第2季營收新台幣6.6兆元，年增6.6%，已連續7季正成長；第2季投資雖年減13.6%，但主因裝機時點差異所致，經濟部看好下半年投資力道。

經濟部統計處今天公布第2季製造業投資及營運概況調查統計，受惠於國際經濟穩健成長，傳統產業需求回升、原物料價格上揚，化學材料業、石油及煤製品業、基本金屬業及金屬製品業營收較去年同期均達2位數成長。

機械設備業因智慧自動化需求攀升，年增16.7%，營收3088億元創歷年同季新高。電子零組件業則因新興應用蓬勃發展，加上DRAM、矽晶圓、被動元件等零組件價格續漲，年增7%。

在整體營收占比最高的電腦電子及光學業，因手持行動裝置需求減緩，以及筆電延後出貨影響，小幅年減1.9%，但未影響整體漲勢，製造業第2季營收年增6.6%，上半年營收累計達12兆8819億元，年增3.6%。

觀察製造業固定資產投資狀況，占比最高的電子零組件業增購金額年減23.7%，致整體投資額較去年同期減少11.6%。

統計處副處長王淑娟表示，電子零組件業投資金額中，以機械設備占比最高，但因第2季仍在擴建廠房，相較去年第2季已開始裝機，年增率因此受影響。這也反映在固定資產型態，第2季的房屋及營建工程成長最多，年增35%。

此外，汽車及其零件業因今年國產車銷售相對不好，不如去年有較多新車款推出，投資額同樣銳減，年減21.5%。

統計處分析，隨著新興應用投資續增，加上半導體廠商持續投資先進製程，機械設備將陸續進廠，可望拉升下半年固定資產投資力道；王淑娟說，根據主要科技大廠公布的投資計畫，今年投資規模應較去年稍好，但因實際金額牽涉裝機時點，較難預估成長幅度。（編輯：鄭雪文）1070910

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