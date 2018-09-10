/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 江俊翰颱風藤井實彥馬雲
>rss

電子業旺季 筆電代工廠8月營收多成長

發稿時間：2018/09/10 19:47

最新更新：2018/09/10 19:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北10日電）美中貿易戰未歇，為避免中國生產基地遭受波及，筆電代工廠不排除移地生產，但仍停留在研究階段並未定案。進入電子業旺季，8月筆電代工廠營收多成長。

和碩今天公布，8月合併營收新台幣982.07億元，較7月減5.52%，較去年同期成長10.19%。累計1至8月合併營收7542.41億元，年增13.82%。8月筆電出貨55萬至60萬台，桌機與主機板出貨80萬至85萬台片。

和碩先前法說會預期第3季筆電出貨較第2季成長15%至20%，第3季桌機及主機板較第2季減少15%至20%，但狀況優於預期。由於和碩手機代工是很重要的業務，只是基於保密原則，並不對外發布消息，筆電營收並無法反映營收全貌。

廣達公布，8月合併營收993.20億元，較7月成長10.8%，較去年同期成長8.9%，8月筆電出貨340萬台。1至8月合併營收6181.21億元，較去年同期減少3.5%。

緯創統計，8月合併營收737.78億元，較去年同期成長10.73%，1至8月合併營收5465.34億元，年增10.56%。

緯創統計，8月筆電出貨150萬台、伺服器出貨16萬台、電視出貨20萬台、桌上型電腦出貨130萬台、液晶顯示器（Monitor）50萬台。

和碩指出，在台灣、捷克、墨西哥都有設廠，若面臨美中貿易戰造成中國大陸生產成本大增，中國以外廠區都是可以考慮移轉的生產基地，今年向網通客戶買進的新店廠也是可以考慮的地點之一，避免關稅之後，其他成本增加也是必須評估的因素，但一切並未定案，仍持續和客戶討論中。

除筆電代工，法人指出，和碩的手機代工也是重要營收來源，但手機代工業務目前尚未傳出受到影響，就看美國總統川普要求手機品牌移回美國生產說法是否成真。

緯創中山廠是重要生產基地，但中國大陸以外製造廠分布台灣、菲律賓、美國、墨西哥。廣達除中國大陸生產基地，台灣、美國、德國廠都可應急。（編輯：蘇志宗）1070910

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）

一週重要新聞影像回顧（0902-0908）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP