電子業旺季 筆電代工廠8月營收多成長

（中央社記者潘智義台北10日電）美中貿易戰未歇，為避免中國生產基地遭受波及，筆電代工廠不排除移地生產，但仍停留在研究階段並未定案。進入電子業旺季，8月筆電代工廠營收多成長。



和碩今天公布，8月合併營收新台幣982.07億元，較7月減5.52%，較去年同期成長10.19%。累計1至8月合併營收7542.41億元，年增13.82%。8月筆電出貨55萬至60萬台，桌機與主機板出貨80萬至85萬台片。



和碩先前法說會預期第3季筆電出貨較第2季成長15%至20%，第3季桌機及主機板較第2季減少15%至20%，但狀況優於預期。由於和碩手機代工是很重要的業務，只是基於保密原則，並不對外發布消息，筆電營收並無法反映營收全貌。



廣達公布，8月合併營收993.20億元，較7月成長10.8%，較去年同期成長8.9%，8月筆電出貨340萬台。1至8月合併營收6181.21億元，較去年同期減少3.5%。



緯創統計，8月合併營收737.78億元，較去年同期成長10.73%，1至8月合併營收5465.34億元，年增10.56%。



緯創統計，8月筆電出貨150萬台、伺服器出貨16萬台、電視出貨20萬台、桌上型電腦出貨130萬台、液晶顯示器（Monitor）50萬台。



和碩指出，在台灣、捷克、墨西哥都有設廠，若面臨美中貿易戰造成中國大陸生產成本大增，中國以外廠區都是可以考慮移轉的生產基地，今年向網通客戶買進的新店廠也是可以考慮的地點之一，避免關稅之後，其他成本增加也是必須評估的因素，但一切並未定案，仍持續和客戶討論中。



除筆電代工，法人指出，和碩的手機代工也是重要營收來源，但手機代工業務目前尚未傳出受到影響，就看美國總統川普要求手機品牌移回美國生產說法是否成真。



緯創中山廠是重要生產基地，但中國大陸以外製造廠分布台灣、菲律賓、美國、墨西哥。廣達除中國大陸生產基地，台灣、美國、德國廠都可應急。（編輯：蘇志宗）1070910