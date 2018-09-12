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日股收黑 晶片股領跌科技股

發稿時間：2018/09/12 16:08

最新更新：2018/09/12 16:08

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（中央社東京12日綜合外電報導）在石油類股漲勢不敵電子和化學股跌勢影響下，日本股市今天挫跌，3個交易日來首見。

日經指數收盤挫60.08點，或0.27%， 來到22604.61點；東證指數收盤跌7.59點，或0.45%，來到1691.32點。

羅姆半導體集團（Rohm）在公布月度營收成長減緩下，股價重摔11%，領跌科技股，即使美國以科技股為主的那斯達克股價指數昨天在蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）和Alphabet等漲勢帶動下，創近2週來最大漲幅，也未能推升日本科技股走高。

國際油價上揚帶動石油探勘股走高，對東證指數帶來支撐。

在全球貿易方面，隨著美國和加拿大恢復修訂北美自由貿易協定（NAFTA）談判，雙方持續設法化解彼此歧見。兩國對於加國受保護的酪農業等核心議題，仍看法分歧。

日圓兌美元在連續3天走貶、計貶0.8%後，今天止貶回升0.1%，來到111.57日圓兌1美元。

東京大和證券（Daiwa Securities）股市策略師高橋和宏（Kazuhiro Takahashi）說：「看來下週美加之間還有不少貿易談判將進行。」

「上半年財報出爐時，本地企業財測很有可能上修，但市場不能無視和貿易議題有關的不確定性。」

村田製作所（Murata Manufacturing）收挫4.3%；日本電產（Nidec）收跌3.1%；基恩斯（Keyence）收跌1.8%。

信越化學（Shin-Etsu Chemical）收挫4.4%；資生堂（Shiseido）收跌1.0%；昭和電工（Showa Denko）收挫2.0%。

國際石油開發帝石公司（Inpex）收漲2.3%；日本石油資源開發公司（Japan Petroleum Exploration）收漲1.3%。（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1070912

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