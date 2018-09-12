WTO檢討 促台推動農產品貿易自由化

（中央社記者廖禹揚台北12日電）經濟部次長王美花率團出席世界貿易組織（WTO）對台灣第4次貿易政策檢討會議，歐盟代表在會中讚台灣經濟基本面良好，但呼籲台灣加速制定殘留許可限制，推動農產品貿易自由化。



台灣第4次貿易政策檢討會議12日至14日在WTO瑞士日內瓦總部召開，由經濟部次長王美花率團與會，與會代表包括行政院經貿談判辦公室、外交部、農委會、財政部、金管會、經濟部工業局、智慧財產局及國際貿易局等單位。



根據經濟部發布新聞稿，王美花在會中說明台灣過去4年經貿政策，重申支持自由多邊貿易體系及WTO，表示將與會員合作改善WTO；也說明台灣正實行推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、推動數位經濟及前瞻計畫等經貿政策，並以新南向政策強化與該地區連結。



此外，台灣正大力推動永續能源政策，目標在2025年達到再生能源占比20%目標，藉此鼓勵投資與創造就業，並承諾協助其他WTO開發中會員共同達到聯合國永續發展目標。



經濟部表示，擔任與談人的歐盟駐WTO大使范亥克倫（Marc Vanheukelen）讚許台灣過去4年經濟基本面良好，人均GDP已超越許多經濟合作暨發展組織（OECD）會員，並持續推動自由開放貿易政策，如推動加入CPTPP、新南向、前瞻建設及金融監理沙盒立法等。



范亥克倫彙整22個會員國提出的400多項書面問題，主要關注議題包括簡化外人投資審查程序、食品安全應採用國際標準，並基於科學證據及簡化農藥殘留容許量的程序、農業進口稅率遠高於工業產品、履行農業境內支持通知義務、漁業補貼、擴大政府採購開放範圍、擴大對低度開發國家產品進口優惠。



范亥克倫強調，台灣應加速制訂殘留許可限制(MRL)，推動農產品貿易自由化，以及推動人才培養與經濟永續發展。



台灣為全球前20大貿易國，依WTO規定須每4年進行一次檢討，透過WTO秘書處及受檢討會員分別撰擬貿易體制及貿易政策報告，呈現該會員經貿政策與法規發展現況，並由其他會員問答評估。



經濟部表示，台灣代表將於14日會議綜合回應其他會員提問與評論。王美花在會議期間拜會WTO秘書長與其他主要貿易夥伴國駐WTO代表團大使，討論在WTO架構下可能進行合作，並辦理水果品嘗會，推廣台灣優質水果。（編輯：楊凱翔）1070912