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iPhone舊款降價 通路：消費者較青睞大螢幕

發稿時間：2018/09/13 11:57

最新更新：2018/09/13 11:57

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（中央社記者江明晏台北13日電）蘋果發表新一代iPhone，按慣例也調降舊款iPhone售價，iPhone 7、8降價幅度約4000元，低至1.59萬元起，但業者觀察，消費者還是較青睞大螢幕版本，5吋以下的機型雖然便宜，但可能無號召力。

蘋果今天發表iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR三款新機，按照慣例也調降舊款iPhone售價。

根據台灣蘋果官網資料顯示，舊款iPhone 7的32GB版本原本售價新台幣1萬9900元起，調降4000元，至1萬5900元，128GB版本原本售價2萬3500元降為1萬9900元。

iPhone 7 Plus的32GB原售價2萬4500元，降為2萬500元，128GB版本降為2萬4500元。

去年上市的iPhone 8也調降售價，64GＢ版本降價4000元至2萬1500元，256GB版本從3萬900元降價2萬7100元。iPhone 8 Plus的64GB版本降為2萬5500元，256GB版本降為3萬1100元。

不具名的通路業者觀察，雖然iPhone 7最低從1.59萬元起跳，但因為台灣消費者還是較青睞大螢幕版本，5吋以下的機型雖然便宜，但可能無號召力，也不至於會影響新機買氣。

另外，目前在蘋果官網頁面上，去年旗艦機iPhone X、iPhone 6S系列以及iPhone SE等產品已下架。（編輯：郭萍英）1070913

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