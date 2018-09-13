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受美中貿易戰波及 在中美企籲川普改弦易張

發稿時間：2018/09/13 12:46

最新更新：2018/09/13 12:46

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（中央社上海13日綜合外電報導）美國商界遊說團體日前針對數百家企業進行調查，結果顯示美中貿易戰越演越烈，在中國的美企也不免受關稅衝擊，他們不得不敦促川普政府重新考慮相關作法。

路透社報導，全球兩大經濟體美國和中國自7月以來，互對彼此價值500億美元的商品徵收關稅，即便雙邊進行了數輪談判，美中貿易爭端仍持續惡化。

美國總統川普抨擊中國對美的貿易順差創歷史新高、要求北京立即採取行動削減順差，並揚言對額外2000億美元、甚至總值更高的商品課稅。

這份由中國美國商會（AmCham China）和上海美國商會（AmCham Shanghai）共同進行的調查指出，關稅使美國公司承受「明顯且影響深遠」的負面衝擊。

根據這份今天公布的調查結果，逾60%的受訪美商表示，美國關稅已影響到他們的商業運作；相同比例的受訪者也說，中國對美國商品徵收的關稅對他們的業務造成影響。

受訪的企業認為，關稅不但壓縮獲利、還降低市場需求及增加生產成本。

約75%受訪企業表示，對額外的2000億美元中國商品課稅將進一步傷害企業；近70%受訪企業也說，中國額外課徵的報復性關稅不利商業運作。

上海美國商會主席鄭藝表示：「這項調查結果證實了我們的疑慮，即關稅已對美企造成負面影響，而擬議中的2000億美元關稅，將帶來更多痛苦。」

他說：「如果幾乎半數的美企都預期美國下輪關稅將帶來非常負面的影響，那麼美國政府就是在傷害他們應予協助的企業。」

鄭藝說：「我們支持川普總統力求重設美中貿易關係、處理長久以來的不平等問題，落實公平競爭。但我們認為政府應以其他方式進行，而非不分青紅皂白，大舉開徵關稅。」（譯者：鍾佑貞/核稿：盧映孜）1070913

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