iPhone新機突破5萬 手機保費也將刷新紀錄

（中央社記者邱柏勝台北13日電）電信業者推出的手機意外損壞保固方案，今年起轉型為「手機保險」，目前保費最高的手機是iPhone X，每月保費約350元，但隨著新款iPhone頂規版售價創新高，單款手機保險費也將上看400元，刷新歷史紀錄。



在過去，消費者向電信商購買手機時，各電信商會提供加費手機保固方案，例如只要每月加價新台幣200多元，就能享有「手機兩年保固」、意外損壞「不限次數免費維修」等服務。



但金管會認定，電信商與產險業這種銷售模式，已涉及「行銷保險」，根據保險法令規定，非保險業不得兼營保險，因此保險局與產險業者溝通後決定，自今年起，所有的手機意外損壞保固方案，需轉型為「行動裝置險」（手機保險），消費者須自行向產險業者投保，電信商只是通路。



金管會保險局表示，目前市面上有承做手機保險的產業業者有5家，分別是富邦產險、新安東京海上產險、新光產險、安達與和泰產險。其中台哥大電信與富邦產險合作，遠傳電信與新安東京海上產險合作，中華電信則是與安達產險合作，至於蘋果產品專賣店Studo A則與新光產險合作。



根據金管會統計，截至今年8月底，手機保險件數達58萬件，新契約保費收入約1億9000多萬元，平均每月保費則在98元至288元不等，依手機售價高低而定。因此，目前每月保費最高的單款手機，是蘋果iPhone X，每月保費約350元。



然而，隨著新款iPhone XS Max頂規版上市售價來到創新高的5萬2900元，其每月要繳的手機保費，恐也將一舉突破400元，再創歷史新高。以現在月繳499元就可以享有電信業者的「網路吃到飽」服務，為自己心愛的手機投保，每月還得多花400多元，恐怕也是考驗果粉們的「信仰」。（編輯：林沂鋒）1070913