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美中將重啟貿易協商 亞股連2日收高

發稿時間：2018/09/14 19:57

最新更新：2018/09/14 19:57

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（中央社香港14日綜合外電報導）中國和美國將重啟貿易談判，加上美國最新通貨膨脹數據下滑，減輕美方升息壓力，亞洲股市今天應聲收高，延續昨天樂觀行情。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）昨天邀請中國官員重新進行貿易協商，以避免貿易戰全面開打。投資人經歷月初股市震盪後，現在終於有好消息令他們笑逐顏開。

除了上述消息提供股市亟需的部分支撐力道，數據還顯示，美國8月消費者物價漲勢降溫，令美國聯邦準備理事會（Fed）縮緊借貸成本的壓力減輕。

儘管美國中央銀行預料10月仍將升息，但通膨數據使得聯準會明年1月前再度升息的可能性降低，而這有助華爾街股市走揚。

這也提供新興市場一些喘息空間。由於投資人擔憂土耳其、阿根廷和南非的危機擴散，導致新興市場近幾週飽受賣壓打擊。而美元匯價走強，令新興市場更難以償債。

萬達（Oanda）亞太交易主管殷尼斯（Stephen Innes）表示：「每當美元貶值，新興市場便希望無窮，這次也不例外。」他還說：「土耳其中央銀行意外升息，…加上美國（通膨）數據格外疲軟，情況的確對新興市場資產有利。」

亞股昨天樂觀氣氛延續到今天，東京股市收盤勁揚1.2%，雪梨股市收漲0.6%，香港股市收高1%，首爾股市收盤上揚1.4%，新加坡股市收高0.95%，威靈頓、台北、曼谷和雅加達股市也全數穩健收紅。

不過，上海股市收盤下跌0.2%，馬尼拉股市更收挫1.4%，因颱風山竹朝菲律賓北部前進，引起投資人擔憂。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070914

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