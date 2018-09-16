聯合再生10/1成軍 昱晶昇陽光9/17最後交易

（中央社記者張建中新竹16日電）太陽能廠新日光、昱晶與昇陽光電將於10月1日合併，並更名為聯合再生能源，9月17日為昱晶與昇陽光電最後交易日，換發聯合再生能源的股票將於10月1日上市買賣。



新日光、昱晶與昇陽光電的合併案，新日光為存續公司，並將更名為聯合再生能源，昱晶與昇陽光電都將於10月1日終止上市並消滅。



因應合併換股作業，昱晶與昇陽光電訂9月17日為股票最後交易日，換發聯合再生的股票將於10月1日上市買賣；合併換股比例為每1股昱晶換發1.39股聯合再生普通股，每1股昇陽光電換發1.17股聯合再生普通股。



聯合再生估計將增資新台幣116.4億元，以因應合併昱晶與昇陽光電的需求，聯合再生增資後實收資本額將增至218.31億元，將是台灣股本最大的太陽能廠。



聯合再生未來將致力中、下游整合，整合包括太陽能電池、模組與系統；其中，電池方面，聯合再生非但不會再擴產，還計劃將電池產能從5GW，縮小至3GW規模，並將朝高階的異質接面電池發展。



模組方面，聯合再生規劃委外代工，並將打造品牌。至於系統方面，聯合再生希望未來每年能建置1GW規模的太陽能電廠。



聯合再生未來還將朝儲能新事業發展，提供完整再生能源解決方案，期透過擴大太陽能模組及系統獲利，降低太陽能電池的虧損，達成合併後第2年損益兩平的目標。（編輯：黃國倫）1070916