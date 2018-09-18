/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黃煌雄居禮夫人黃士修蔡生豐
>rss

美對中2千億美元商品加徵關稅 台股恐壓回

發稿時間：2018/09/18 07:57

最新更新：2018/09/18 07:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美國總統川普表示將針對約2000億美元的中國商品加徵10%關稅。美股下挫，台股17日回檔量縮。法人表示，台股今天可能回測年線約10809點。

川普今天表示，將針對約2000億美元的中國商品加徵10%關稅，並警告若中國針對美國農民或工業採取報復措施，將立即尋求第三階段，也就是針對額外約2670億美元的進口商品加徵關稅。

美股下挫，道瓊工業指數滑落92.55點或0.35%，以26062.12點作收；標準普爾指數跌16.18點或0.56%，收在2888.80點；科技股那斯達克指數跌114.25點或1.43%，收7895.79點。

台股加權股價指數17日終場下跌39.53點，收在10828.61點，跌幅0.36%，成交值897.75億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計買超0.9億元。

法人表示，台股17日回檔量縮，量能創今年以來次低，美國總統川普將針對約2000億美元的中國商品加徵10%關稅，台股今天走勢可能回測年線約10809點。

中國上海證券交易所綜合股價指數17日收盤挫29.85點，或1.11%，來到2651.79點，創2014年11月27日以來收盤低點。

被動元件大廠國巨第13次買回庫藏股結果17日出爐，累計買回296.5萬股庫藏股，平均每股買回價格新台幣816.71元，買回股份總金額約24.21億元。

台灣今年上半年太陽能併網量達470MW，創下歷史新高。據市調機構集邦科技調查，新日光上半年模組出貨量超越友達，躍居台灣太陽能模組龍頭。（編輯：張均懋）1070918

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP