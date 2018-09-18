美對中2千億美元商品加徵關稅 台股恐壓回

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美國總統川普表示將針對約2000億美元的中國商品加徵10%關稅。美股下挫，台股17日回檔量縮。法人表示，台股今天可能回測年線約10809點。



川普今天表示，將針對約2000億美元的中國商品加徵10%關稅，並警告若中國針對美國農民或工業採取報復措施，將立即尋求第三階段，也就是針對額外約2670億美元的進口商品加徵關稅。



美股下挫，道瓊工業指數滑落92.55點或0.35%，以26062.12點作收；標準普爾指數跌16.18點或0.56%，收在2888.80點；科技股那斯達克指數跌114.25點或1.43%，收7895.79點。



台股加權股價指數17日終場下跌39.53點，收在10828.61點，跌幅0.36%，成交值897.75億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計買超0.9億元。



法人表示，台股17日回檔量縮，量能創今年以來次低，美國總統川普將針對約2000億美元的中國商品加徵10%關稅，台股今天走勢可能回測年線約10809點。



中國上海證券交易所綜合股價指數17日收盤挫29.85點，或1.11%，來到2651.79點，創2014年11月27日以來收盤低點。



被動元件大廠國巨第13次買回庫藏股結果17日出爐，累計買回296.5萬股庫藏股，平均每股買回價格新台幣816.71元，買回股份總金額約24.21億元。



台灣今年上半年太陽能併網量達470MW，創下歷史新高。據市調機構集邦科技調查，新日光上半年模組出貨量超越友達，躍居台灣太陽能模組龍頭。（編輯：張均懋）1070918